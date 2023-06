Un comédien a fait une blague sur le MH370. Maintenant, la Malaisie veut qu’Interpol la retrouve – National

Une comédienne américaine fait la une des journaux internationaux après qu’une vidéo d’elle plaisantant sur le vol MH370 de Malaysian Airlines disparu dans un club de comédie de New York soit devenue virale.

Le contrecoup de la blague de Jocelyn Chia a suscité des déclarations des ministres des Affaires étrangères de Malaisie et de Singapour, où Chia a grandiet s’est depuis intensifié pour impliquer la plus grande organisation policière internationale au monde.

La police malaisienne demandera l’aide d’Interpol en essayant de localiser Chia, selon l’inspecteur général de la police royale malaisienne Acryl Sani Abdullah Sani. Elle fait actuellement l’objet d’une enquête pour infraction aux lois malaisiennes régissant le discours et le contenu en ligne offensant ou obscène.

La blague en question a été capturée dans un TikTok publié par le propre compte de Chia, bien qu’elle ait été supprimée par l’application pour avoir enfreint ses directives sur les discours de haine. La vidéo a depuis été remis en ligne par d’autres utilisateurs.

Le clip de 90 secondes a été tiré d’un set de comédie stand-up que Chia a joué le 7 avril au Comedy Cellar. Elle commence par faire référence à la rivalité entre la Malaisie et Singapour, plaisantant sur le fait que la Malaisie a « largué » le petit État insulaire en 1965, mais Singapour a obtenu la « meilleure vengeance de rupture ».

« Quarante ans plus tard, nous sommes devenus un pays du premier monde. Et vous les gars, la Malaisie, qu’êtes-vous maintenant ? Encore un pays en développement.

« Maintenant, la Malaisie, vous essayez de vous faire remarquer, comme, ‘Hey Singapour, tu as l’air bien lah.’ Et on se dit : ‘Je sais, mais pourquoi ne m’as-tu pas rendu visite depuis 40 ans ? Et la Malaisie est comme, ‘Ouais j’ai essayé, mais vous savez, mes avions ne peuvent pas voler’, » Chia a continué avec des rires et des gémissements mélangés.

« Pourquoi, Malaysian Airlines disparaît pas drôle hein ? Certaines blagues n’arrivent pas », a déclaré Chia avec un sourire. « Cette blague tue à Singapour. »

Capture d’écran d’une vidéo TikTok rechargée de la blague controversée de Jocelyn Chia sur le MH370.

TIC Tac



La blague de Chia fait référence au vol MH370 de Malaysian Airlines, toujours porté disparu, qui a disparu des radars de la circulation aérienne le 8 mars 2014, alors qu’il était en route de Kuala Lumpur à Pékin. À bord du vol se trouvaient 227 passagers et 12 membres d’équipage. Ils sont tous présumés morts.

Les autorités ont fouillé l’océan Indien pendant quatre ans mais n’ont jamais été en mesure de localiser le fuselage principal du Boeing 777 manquant, bien que certains débris aient été retrouvés.

Des commentateurs en ligne ont accusé la blague de Chia d’être insensible aux victimes de la tragédie et à leurs familles, et ont incité la ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan, à déclarer que Chia ne parle pas au nom des Singapouriens.

« Je suis consterné par ses déclarations horribles », a tweeté la ministre. « Nous chérissons nos liens avec la famille et les amis en Malaisie, et sommes désolés pour l’offense et le mal causé à tous les Malaisiens. »

Je suis consterné par ses déclarations horribles. Elle ne parle certainement pas pour les Singapouriens. Nous chérissons nos liens avec la famille et les amis en Malaisie, et sommes désolés pour l’offense et le mal causé à tous les Malaisiens. — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 7 juin 2023

Le haut-commissaire de Singapour a publié un message sur Facebook pour préciser que Chia n’est plus citoyenne singapourienne.

Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Zambry Abdul Kadir, a également riposté à la blague, affirmant que la vidéo de Chia « dépeint clairement un comportement contraire aux valeurs des pays asiatiques connus pour leurs manières et leur moralité ».

Vendredi, une centaine de manifestants ont manifesté devant l’ambassade des États-Unis à Kuala Lumpur, appelant à une enquête sur Chia et au gouvernement malaisien. interdire à Chia d’entrer dans le paysa rapporté le Strait Times.

Pendant ce temps, Chia a déclaré à la BBC que la réaction à sa blague a été « exagérée » et que le fait que la police malaisienne demande l’aide d’Interpol est « ridicule.”

Elle a dit que sa blague « ne se moquait pas de la tragédie » et avait été « sortie de son contexte lorsqu’elle était consommée sur les réseaux sociaux ».

« J’ai [performed this routine] des centaines de fois et en a même fait une version plus courte à Singapour. Ça fait toujours craquer le public. Je ne l’aurais pas réutilisé s’il n’avait pas fonctionné », a-t-elle déclaré.

« Les Américains peuvent apprécier un humour plus dur, plus incisif et plus percutant, par rapport à l’Asie où la scène de la comédie stand-up en est encore à ses débuts. Vous ne trouverez pas beaucoup de comédie énervée en Asie.

La comédienne Jocelyn Chia se produit lors de son apparition au Flappers Comedy Club and Restaurant Burbank le 29 mars 2022 à Burbank, en Californie.

Michael S. Schwartz/Getty Images



Interpol n’a pas déclaré publiquement s’il collaborera avec la police malaisienne dans son enquête. L’une des fonctions principales d’Interpol est de ramener les criminels dans le pays où ils ont commis un crime.

« J’aurais aimé pouvoir voir le visage de l’officier d’Interpol qui a reçu cette demande », a déclaré Chia à la BBC. « Honnêtement, si Interpol fait quelque chose à propos de cette demande et que les choses s’aggravent, pouvez-vous imaginer à quel point cela va me rendre célèbre? »

Le gouvernement malaisien s’est opposé aux groupes de défense des droits de l’homme pour les lois répressives sur la liberté d’expression. Amnesty International a rapporté qu’entre 2020 et 2022, la Malaisie a poursuivi 87 artistes, interprètes et militants politiques en vertu de la loi sur les communications et le multimédia.

En février 2022, la police a détenu un militant politique pendant deux jours après avoir publié sur sa page Twitter une œuvre d’art faisant la satire d’un ministre du gouvernement. Quelques mois plus tard, les autorités locales ont ordonné la fermeture d’un club de comédie après qu’un spectacle aurait été offensant pour l’islam.

