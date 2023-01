Un combattant russe du MMA retrouvé mort dans un train

Le corps de Georgiy Gagloev a été retrouvé lors d’une escale dans le sud de la Russie, selon des informations

Le combattant russe de MMA Georgiy Gagloev a été retrouvé mort à l’âge de 25 ans dans le wagon d’un train qui voyageait de Moscou à Vladikavkaz. Il y a des suggestions que la mort de Gagloev pourrait avoir été “violent,” L’agence de presse russe TASS a rapporté, citant des sources.

Le corps de Gagloev aurait été découvert lors d’une escale dans la ville de Rostov-on-Don, dans le sud de la Russie. Des proches du combattant, originaire d’Ossétie, se sont déjà rendus dans la ville pour récupérer le corps, a ajouté TASS.

Le poids coq Gagloev est répertorié par le site Web des records MMA Sherdog comme ayant eu quatre combats au cours de sa carrière – en remportant un mais en perdant ses trois derniers voyages dans la cage.

Gagloev a combattu pour la dernière fois en mars 2021, participant à l’événement “ Old Guard Fight Club ” en Russie, mais subissant une défaite par soumission face à son compatriote Aleksey Ponomorenko.

Selon le média russe Sport-Express, Gagloev était un champion local d’Ossétie du Nord en lutte libre et en combat au corps à corps avant de passer au MMA. On dit également qu’il a fait un séjour en prison et qu’il a enfilé une tenue de style carcéral pour l’une de ses sorties dans la cage.

Sport-Express a rapporté que la carrière de Gagloev aurait pu être « entravé par des problèmes personnels » ces dernières années, y compris la recherche de sa tante, Rimma – une prétendue diseuse de bonne aventure qui aurait disparu après avoir voyagé des Émirats arabes unis à Grozny.

Gagloev s’est même tourné vers le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov avec un appel vidéo pour qu’il l’aide dans la recherche, mais en vain.