Un combattant russe a reçu un coup de choc pour le titre UFC

Magomed Ankalaev pourrait devenir le dernier champion du monde des sports de combat de son pays

La sensation russe des poids lourds légers Magomed Ankalaev a été enrôlée dans un combat pour le titre mondial de l’UFC à court préavis, après que l’ancien champion Jiri Prochazka ait été contraint de renoncer à son titre à la suite de ce que Dana White a décrit comme un «très, très sérieux” blessure.

Ankalaev, 18-1 dans sa carrière d’arts martiaux mixtes, devait affronter l’ancien champion polonais des poids lourds légers Jan Blachowicz lors de l’événement co-principal de l’UFC 282 à Las Vegas le 10 décembre, mais ce combat a maintenant été déplacé vers le titre. à la place du combat précédent en tête d’affiche, Prochazka contre Glover Teixeira.

Il a été révélé tard mercredi que le combattant tchèque Prochazka avait subi une grave blessure à l’épaule qui devrait le mettre à l’écart pendant un an ou plus – provoquant un remaniement qui a donné à Ankalaev et Blachowicz l’occasion de revendiquer le titre de 205 livres de l’UFC.

Teixeira, quant à lui, a été entièrement retiré de la carte.

“Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jiri Prochazka, a subi une blessure à l’épaule qui nécessitera une période de rééducation importante», a annoncé l’UFC dans un communiqué.

“Par respect pour les athlètes et la division, Prochazka a choisi d’annuler son titre et concourra pour la ceinture dès qu’il sera médicalement autorisé..”

Le malheur de Prochazka offre à Ankalaev l’opportunité de devenir le dernier champion du monde russe de MMA, une semaine après qu’Usman Nurmagomedov a remporté le titre mondial des poids légers Bellator et un peu plus d’un mois après qu’Islam Makhachev a remporté l’équivalent UFC.

Je suis très déçu d’annoncer que je ne défendrai pas ma ceinture à l’UFC 282. Je me suis blessé à l’entraînement à Las Vegas alors que je terminais ma préparation pour la défense de mon titre dans la division mi-lourds de l’UFC. pic.twitter.com/0KUEBZVPuK — Jiri BJP Prochazka (@jiri_bjp) 23 novembre 2022

Ankalaev a été presque sans faute dans sa carrière à ce jour. Sa seule défaite est survenue lors de ses débuts à l’UFC contre Paul Craig en 2018, lorsqu’il a été soumis avec une seconde à faire dans le dernier tour d’un combat qu’il dominait.

Depuis lors, le Daghestan, âgé de 30 ans, a remporté neuf combats consécutifs dans le réservoir de requins de l’UFC de 205 livres, y compris des victoires contre d’anciens prétendants au numéro un lors de chacun de ses trois derniers combats.

LIRE LA SUITE: Six sports où les stars russes peuvent encore briller à l’étranger

À Blachowicz, cependant, il devra probablement faire face au test le plus sévère de ses références en matière de titre. Le Polonais, lui-même ancien champion du monde de l’UFC, a une fiche de 10-2 dans une course remontant à octobre 2017 et a infligé des défaites à des combattants réputés tels qu’Israel Adesanya, Luke Rockhold et Aleksandar Rakic.

On s’attend à ce que Prochazka défie pour le championnat des poids lourds légers à son retour à l’UFC. Pour l’instant, cependant, son malheur a potentiellement ouvert la porte à une plus grande domination russe dans la ligue de combat d’arts martiaux mixtes la plus importante au monde.