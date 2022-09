Un combattant qui a flashé des seins pour célébrer fait la fierté d’OnlyFans

Tai Emery a vu une énorme augmentation du nombre de fans payant pour son contenu depuis le week-end

Une combattante du Bare Knuckle FC (BKFC) qui a flashé les fans après avoir marqué une première victoire a affirmé avoir reçu une énorme augmentation du nombre d’abonnés à son compte OnlyFans tout en avertissant que ses célébrations sont “ne fera qu’empirer.”

Le bagarreur australien Tai Emery est devenu viral la semaine dernière pour avoir éliminé le combattant local Rung-Arun Khunchai avec un superbe combo d’uppercuts et de crochets qui a envoyé le Thaïlandais sur la toile à Bangkok.

Alors que l’arbitre a annulé l’action, Emery a sauté sur les cordes et a montré ses seins à la foule enthousiaste et surprise.

Selon Emery, le risque qu’elle a pris a porté ses fruits puisque sa page OnlyFans a connu une augmentation de 6 150 %.

Alors qu’elle gagnait auparavant 400 $ par mois grâce aux abonnés qui payaient 10 $ pour accéder à son matériel, on a estimé qu’elle gagnerait maintenant environ 25 000 $ par mois après avoir bénéficié d’une multiplication par 62 du nombre de fans payants.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par BKFC (@bareknucklefc)

“Sacré moly,” Émeri a dit “Mes OnlyFans sont passés peut-être de 40 à peut-être [2,500]ou quelque chose comme ça,” a-t-elle expliqué à TMZ.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait été réprimandée pour son acte, Emery a déclaré qu’elle avait été “complètement capable de continuer à être moi-même, et donc je le ferai”.

De plus, elle a juré de faire plus d’étalages de chair et a prédit que la célébration serait réciproque.

“J’essaie d’en arriver à un point où peut-être qu’il y aura le reflet d’une mer de t ** ties juste en me regardant comme cette armée de salut, des hommes aux femmes, “ elle a révélé.

Lire la suite La reine aux mains nues éclaire la foule après la victoire par KO (VIDÉO GRAPHIQUE)

Dans des commentaires similaires à MMA Fighting, Emery a déclaré qu’elle pensait que le BKFC était le sport pour elle et qu’elle se sentait, compte tenu de sa personnalité, “ça ne fera qu’empirer” en ce qui concerne ses célébrations.

“C’est qui je suis. Alors heureusement, ou malheureusement les gens, ça va empirer, plus je suis activé, plus je me sens à l’aise de ne pas être aussi timide et introverti.”

“Si c’est moi qui suis introverti et timide, ça va juste devenir un peu fou. Avec BKFC et ma personnalité, ils soutiendront les choses que je dis, ce que je ressens et comment je pense [compared to] un autre sport de combat où ils ne veulent probablement pas ce genre de comportement, ou ne veulent pas quelqu’un avec les opinions que j’aime avoir. L’appel est venu et je n’ai pas regardé en arrière depuis”, elle a ajouté.

“Honnêtement, ça a été l’une des meilleures choses qui soient arrivées”, Emery a affirmé. “J’ai toujours dit que tant que vous êtes toujours vraiment vous-même à chaque instant, rien de mal ne peut en résulter.”

Notant qu’il y avait probablement quelques personnes qui craignaient qu’elle ne reçoive des réactions négatives dans la Thaïlande conservatrice et bouddhiste, car c’est “En fait, il est illégal pour les femmes de montrer leurs seins, mais il est légal pour un homme qui a de faux seins de pouvoir exposer sa poitrine”Emery a affirmé avoir reçu un “beaucoup de soutien” de “chaque pays”.

“Bien sûr, je pense que tout le monde en parlerait, mais je pense que beaucoup de gens qui le couvrent disent que c’était un uppercut de manuel suivi d’une célébration folle, donc je pense que je devais diriger – diriger dans technique, patron à chaque seconde [of the fight] bosser quand je suis parti, et juste bosser pendant que je célébrais. C’est juste plus logique de cette façon”, suggéra Émeri.

“Oui, nous avons cassé Internet” Emery s’est également vanté du même point de vente. “C’est nouveau. Mes amis m’ont dit que j’étais la tendance n°1 sur Google, donc c’est plutôt sympa de battre une Kardashian à quelque chose.”

Expliquant comment l’incident s’est déroulé, Emery a déclaré qu’elle “a jeté la menace là-bas” autour du PDG de BKFC, Nick Chapman, et aussi, pense-t-elle, de sa direction tout en “littéralement être un gamin” et voir “si je pouvais mettre les gens mal à l’aise simplement en étant moi-même et en voulant voir leur réaction.”

“Quand il s’agissait, [and] chaque personne qui me connaît vraiment, il y a un moment où ils se disent, ‘Tai est Tai’, et c’est sacrément bien payé. Il n’y a pas eu de réaction du tout.

“Tout est positif, positif, positif, c’est pourquoi ça a été si bon parce que ce n’était pas censé faire ressentir à quelqu’un une sorte de manière négative, mais si c’est ce qu’ils vont ressentir, alors je pense qu’ils doivent se regarder pour voir pourquoi cela les déclenche alors que quelqu’un est là-haut en train de passer un bon moment”, elle a continué.

“Je suis sûr qu’il y a des femmes qui ont probablement flashé leur t *** pour un rhum Bundy gratuit chez elles en Australie, mais allez, je viens d’assommer ab ****”, Émeri souligné.