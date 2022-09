Amadeusz Roslik est devenu viral pour le coup vicieux

Le voyou polonais du MMA Amadeusz Roslik est devenu viral après des images de lui en train de donner un coup de poing brutal à YouTuber Sadek tout en filmant une interview diffusée sur les réseaux sociaux.

Roslik a combattu sous la bannière FAME dans son pays natal, mais il a décidé de régler un compte avec Sadek loin de la cage pendant que la star de YouTube répondait aux questions lors d’une interview avec la journaliste Monika Laskowska.

On prétend que Sadek a critiqué Roslik pendant de nombreuses années et aurait calomnié sa famille – ce qui a incité Roslik à se faire tirer dessus et à poser un énorme crochet sur sa victime sans méfiance.

Bien que plié en deux et projeté au sol, Sadek réussit à se relever et tenta de poursuivre l’interview dans un état second, le sang coulant de sa bouche.

SORTI DE NUL PART

Laskowska a tenté de calmer Sadek sans qu’aucune sécurité ne semble être présente.

Et alors que les images de l’incident se répandaient en ligne, certains fans ont appelé à une interdiction à vie du combattant connu sous le nom de “Ferrari”.

“Il devrait être banni du sport et arrêté. C’est arrivé plus d’une fois maintenant”, suggéré un. “Mec a juste besoin d’attendre quelques jours pour être payé pour faire ça.”

“Ce type devrait être banni de toute bonne organisation. Attitude absolument non professionnelle”, était une autre opinion, avec une partie distincte ajoutant: “Il a également été disqualifié une fois pour avoir donné un coup de pied au football à son adversaire inconscient. Il devrait être arrêté pour cette merde et ne plus jamais être autorisé à se battre.”

Comme le laissent entendre les remarques, Roslik a une histoire d’incidents peu recommandables et en 2020 a été disqualifié pour avoir mis KO un adversaire puis lui avoir donné un coup de pied au visage alors qu’il était au sol, ce qui est illégal en MMA.

Compte tenu de sa dernière explosion, on ne sait plus si le combat prévu de 3-3 de Roslik ce week-end contre Pawel Bomba à Gliwice pourra se poursuivre.

Pour Roslik, le combat est censé être un retour après avoir subi une défaite en boxe par décision partagée au Fame MMA 13 en mars de cette année.