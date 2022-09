Un combattant MMA à un bras lance une attaque de foule “à la Khabib” (VIDEO)

Alexander Karapetyan a répondu avec fureur aux insultes dirigées contre lui

Le bagarreur russe MMA à un bras Alexander Karapetyan est passé en mode Khabib Nurmagomedov après son dernier combat en sautant de l’octogone pour attaquer un spectateur.

Karapetyan avait participé à un combat de la série estivale de la Siberian Fighting League (SFL) où il a goûté à la défaite.

Tout en donnant une interview d’après-combat pour expliquer ce qui n’allait pas, il a soudainement laissé tomber le microphone et a rapidement sauté par-dessus l’octogone pour attaquer un spectateur.

L’homme lui aurait apparemment lancé une insulte, comme le rapporte R-Sport.

La sécurité a dû intervenir pour diffuser la rangée, qui rappelait des scènes qui ont éclaté après que l’icône russe du MMA Nurmagomedov a vaincu Conor McGregor à l’UFC 229 en 2018, lorsque les Daghestanais ont notoirement sauté de l’octogone et se sont dirigés vers le cornerman de McGregor Dillon Danis.

Les camps des deux combattants se sont ensuite battus dans et hors de la cage, Nurmagomedov étant plus tard condamné à une amende de 500 000 $ et banni pendant neuf mois pour son rôle dans les fracas.

Jusqu’à présent, on ne sait pas si Karapetyan sera puni de la même manière pour son explosion, mais cela ne le dissuadera probablement pas de se battre davantage.

Perdant son bras à 18 ans après une grave maladie, il a continué à se passionner pour le MMA malgré le revers et a fait ses débuts dans la Siberian Fighting League amateur en 2017.

LIRE LA SUITE: “Nous avons aussi des sentiments”: Khabib suggère une position anti-daguestanaise dans la couverture de l’attaque du métro de Moscou, explique la blague de Conor McGregor