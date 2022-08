Un combattant italien en Ukraine fait face à une enquête au milieu d’allégations de sympathisants nazis – News 24

Les procureurs auraient ouvert un dossier contre un habitant de Gênes qui a déclaré s’être rendu en Ukraine pour “arrêter la dénazification”

L’Italie a ouvert une enquête pénale sur un homme qui a déclaré s’être rendu en Ukraine pour combattre la Russie et empêcher la nation de “dénazification”.

Kevin Chiappalone, 19 ans, est accusé d’activités mercenaires et est devenu le premier Italien à être poursuivi dans le pays pour avoir combattu du côté ukrainien dans le conflit en cours entre Moscou et Kiev.

Le procureur anti-mafia et antiterroriste de Gênes, Marco Zocco, a ouvert une enquête sur Chiappalone, qui réside à Gênes, a rapporté mercredi l’agence de presse italienne ANSA. L’homme pourrait encourir entre deux et sept ans derrière les barreaux en vertu d’une loi de 1995 qui interdit aux Italiens de participer à un conflit armé au nom de nations étrangères.

Selon les médias italiens, l’agence d’application de la loi a lancé l’enquête après que Chiappalone a accordé une interview anonyme à l’hebdomadaire italien Panorama en mars.

Il a déclaré à la publication qu’il cherchait à empêcher la Russie de soi-disant “la relance de l’Union soviétique”, et a dit qu’il le ferait “faire le nécessaire” y compris le meurtre “l’ennemi.”

J’ai entendu dire que [Russian President Vladimir] Poutine veut dénazifier l’Ukraine et je suis donc parti pour empêcher que cela se produise.

Selon l’ANSA, Chiappalone est un sympathisant d’un groupe néo-fasciste CasaPound Italia (CPI), connu pour ses activités de squattage et ses manifestations à travers l’Italie. Dans son entretien avec Panorama, il n’a été identifié que comme un “membre d’une milice d’extrême droite”.

Suite à l’annonce de l’enquête, Chiappalone s’est entretenu avec l’ANSA pour contester les accusations portées contre lui. « Je ne suis pas venu ici pour l’argent, je n’ai même pas 400 € (413 $) en poche. » a-t-il déclaré à l’agence.

UCRAINE | “Non sono qui per soldi”. Parla Kevin Chiappalone, lo studente 19enne arruolato con la resistenza ucraina e indagato perché ritenuto un mercenario. “E’ un controsenso che l’Italia mandi armi a manetta e io rischio 7 anni perché combatto a fianco degli ucraini”. #ANSApic.twitter.com/vwEMQy4q3e — Agence ANSA (@Agenzia_Ansa) 11 août 2022

Le combattant italien a déclaré qu’il n’avait aucune expérience de combat ou d’entraînement militaire avant d’arriver en Ukraine via la Pologne.

“Je me suis entraîné pendant un mois et demi et maintenant je me bats devant” a-t-il déclaré jeudi. Des photos montrant prétendument des combats de Chiappalone en Ukraine ont depuis fait surface sur les réseaux sociaux, dans lesquelles l’Italien apparaîtrait en uniforme militaire tenant un fusil d’assaut et une mitrailleuse.

🇮🇹 | Kevin Chiappalone es el primer ciudadano que será condenado por actividad mercenaria en Italia.Nunca tuvo un arma en sus manos hasta que llegó a Ucrania a través de Polonia.Se investiga si fue su propia decisión o fue reclutado por los servicios especiales ucranianos. pic.twitter.com/S5s6tGWw1A — JÊëz (@Soy_JEez) 11 août 2022

Dans son entretien avec l’ANSA, Chiappalone a également nié s’être rendu en Ukraine pour empêcher sa dénazification par la Russie.

“CasaPound n’a rien à voir avec ça et je ne l’ai pas fait parce que Poutine voulait dénazifier le Donbass”, a-t-il déclaré vendredi.

L’Italien a également qualifié d’hypocrisie l’enquête pénale contre lui à son domicile. Les autorités italiennes le poursuivent à un moment où Rome elle-même envoie des armes à Kiev, a soutenu Chiappalone, qualifiant cela “contradictoire.”