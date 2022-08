Un combattant étranger danois dit craindre d’être expulsé d’Ukraine

Le “volontaire viking” de 32 ans affirme qu’il pourrait être renvoyé chez lui et qu’il risquerait une peine de prison après que Kiev a rejeté son visa

Le ressortissant danois Karl “Storm” Balderson pourrait être expulsé d’Ukraine, puis emprisonné après que les autorités de Kiev ont rejeté son visa, a déclaré lundi le combattant sur ses réseaux sociaux.

Balderson s’est rendu en Ukraine début mars, peu de temps après que la Russie a lancé son opération militaire spéciale, pour rejoindre la Légion internationale de Kiev. Le blogueur de 32 ans affirme avoir participé à des batailles près de Bucha et d’Irpen et a été vu aux côtés de l’équipe Wiking, qui se compose principalement de ressortissants nordiques combattant en Ukraine.

Surnommé le “volontaire viking”, Storm a acquis une certaine popularité sur les réseaux sociaux et nombre de ses fans ont commencé à faire des dons au ressortissant danois, qui dit maintenant qu’il veut rester en Ukraine et devenir citoyen ukrainien et s’est apparemment même ouvert un salon de tatouage à Kiev.

Cependant, dans un message Facebook expliquant sa situation, Balderson a déclaré qu’il avait été contacté par le centre d’immigration ukrainien qui a déclaré avoir rejeté son visa parce qu’il n’avait reçu aucun document concernant son service dans les forces armées ukrainiennes et lui avait ordonné de quitter le pays.

Balderson insiste sur le fait qu’il a servi dans trois unités militaires différentes au sein de la légion internationale et a exprimé sa frustration qu’ils “ne puissent pas comprendre comment envoyer les papiers nécessaires”.

“Si je rentre chez moi sans papiers militaires, je peux aller jusqu’à 10 ans de prison”, a déclaré Balderson, qui a un mandat d’arrêt pour destruction de biens au Danemark qui, selon lui, serait annulé s’il présente des papiers militaires.

Ses fans ont maintenant lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour attirer l’attention des responsables ukrainiens sur la question et jusqu’à présent, elle semble avoir attiré l’attention de David Braun, le chef parlementaire du parti du Serviteur du peuple du président ukrainien Vladimir Zelensky.

Balderson est l’un des milliers de combattants étrangers qui ont répondu à un appel de Zelensky et ont afflué en Ukraine depuis le lancement de l’opération militaire russe le 24 février. Moscou a estimé que près de 7 000 de ce qu’il décrit comme des «mercenaires» sont arrivés en Ukraine depuis le déclenchement du conflit.

Cependant, selon le ministère russe de la Défense, le nombre de combattants étrangers n’a cessé de diminuer, en raison soit des frappes russes sur les bases de la Légion étrangère, soit des combattants quittant volontairement le pays. Le dernier rapport du ministère suggère qu’il reste actuellement 2 190 combattants et spécialistes étrangers en Ukraine.