Les autorités auraient ouvert une procédure pénale pour lésions corporelles graves et hooliganisme à la suite de la prétendue ferraille choquante, qui aurait laissé l’homme grièvement blessé après qu’il n’aurait pas cédé la place au combattant dans une rue à l’est de Moscou.

Dans des images partagées par REN TV et censées présenter Georgy Afanasyev, un homme peut être vu frapper le sol après avoir été frappé à plusieurs reprises.

Le média a déclaré que des témoins oculaires étaient venus en aide à la victime présumée, bien qu’il ait ajouté qu’il restait en soins intensifs avec une grave blessure à la tête et une commotion cérébrale.

нашем распоряжении появилось идео нападения бойца ММА Гаруна Дибирова на парня на самокате иозо,за тероа на парня на самокате иозо,а тео нцидент произошел ечером 28 ая на Первомайской ице Москве. ейчас пострадавший находится в реанимации – него сотрясение о… pic.twitter.com/JJFBvrE5OX — | овости (@rentvchannel) 29 mai 2021

Dibirov pourrait encourir plusieurs années de prison s’il est reconnu coupable des accusations que la police envisagerait, le rapport suggérant qu’une commission d’enquête a ordonné que l’affaire soit poursuivie dans la capitale russe.

REN a rapporté que l’expert en kung-fu Dibirov travaille maintenant comme entraîneur d’autodéfense, après avoir remporté le championnat de grappling de Moscou en 2013.

Un an plus tôt, il a subi une défaite de soumission au premier tour contre Magomedov, qui a ensuite travaillé avec Nurmagomedov et signé pour Bellator MMA.

Le poids welter russe n’est pas officiellement enregistré comme ayant combattu depuis 2012, remportant ses deux autres combats professionnels après avoir perdu contre Magomedov.