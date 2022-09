Ikram Aliskerov a réussi un méchant kimura à la série Contender de Dana White

Ikram Aliskerov a attiré l’attention des fans de MMA du monde entier en réalisant une finition kimura historique dans la série Dana White Contender de l’UFC.

Le Daghestan de la même région que la légende des poids légers Khabib Nurmagomedov a eu besoin d’un peu plus de deux minutes pour exécuter un mouvement de jiu-jitsu sans faute sur l’ennemi brésilien Mario Sousa lors de leur combat de poids moyen à l’Apex de l’UFC à Las Vegas.

Sousa avait réussi à repousser deux tentatives de retrait d’Aliskerov, mais l’assaut du Russe s’est avéré trop important et le kimura a été exécuté à la perfection.

Sur les réseaux sociaux, Aliskerov a reçu les éloges des plus hauts lieux lorsque Nurmagomedov a partagé une bobine de la soumission sur Instagram et a ajouté la légende “vous l’avez mérité” en russe.

Grâce à sa victoire, l’espoir de l’UFC Aliskerov est passé à 13-1 avec la seule défaite de sa carrière contre Khamzat Chimaev lorsque les deux hommes étaient avec la promotion du Brave FC en 2019.

Si le joueur de 29 ans continue dans cette voie, il est possible qu’il ait un jour la chance de se venger du Suédois Chimaev basé en Tchétchénie dans la promotion d’élite.

Aliskerov a été l’un des cinq gagnants mardi soir à se voir remettre un contrat UFC par le chef de la promotion Dana White.

“Il est entré, rapide, facile… sa seule défaite est contre Khamzat Chimaev”, a déclaré White à propos d’Aliskerov après sa victoire.

“Le seul kimura de tous les temps [in Contender Series history] et l’un des kimuras les plus grossiers que j’aie jamais vus, alors bienvenue à l’UFC”, ajouté Blanc.