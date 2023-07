Un combattant des incendies de forêt en Colombie-Britannique meurt en première ligne du plus grand incendie de l’histoire de la province

Un combattant des incendies de forêt en Colombie-Britannique est décédé alors qu’il répondait à l’incendie de Donnie Creek dans le nord-est de la Colombie-Britannique, selon la GRC.

Il s’agit du deuxième décès de pompier en première ligne pendant la saison des feux de forêt de 2023 dans la province, après le décès de l’adolescente Devyn Gale le 13 juillet.

La GRC a déclaré dans un communiqué que le pompier était un homme de 25 ans de l’Ontario décédé vendredi.

Selon la police, le combattant des incendies de forêt – qui travaillait sous contrat avec le BC Wildfire Service – travaillait dans une région éloignée à 150 km au nord de Fort St. John, en Colombie-Britannique, lorsque son véhicule tout-terrain utilitaire a roulé sur une forte pente sur une route de gravier.

« Il a été transporté par hélicoptère à l’aéroport de Fort St. John, mais a malheureusement succombé à ses blessures en cours de route », lit-on dans le communiqué, qui indique que la GRC a été alertée du décès juste avant 11 heures vendredi.

« Nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis de ce jeune homme, ainsi qu’à ses collègues pompiers. »

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a publié une déclaration sur le décès de samedi après-midi, selon lequel le pompier est décédé des suites de blessures subies alors qu’il travaillait sur l’incendie de Donnie Creek, le plus important jamais enregistré dans l’histoire de la Colombie-Britannique.

Le feu de forêt de Donnie Creek brûle à environ 158 km au nord de Fort St. John, dans le nord-est de la Colombie-Britannique. (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

« J’ai le cœur brisé qu’un autre pompier ait perdu la vie en protégeant nos communautés et notre province pendant cette saison dévastatrice des incendies de forêt », lit-on.

« Mes plus sincères condoléances vont à leur famille et à leurs amis, ainsi qu’à leurs collègues et à la communauté des incendies de forêt au sens large – dont beaucoup, je le sais, font encore face à la perte tragique d’un collègue au début du mois. »

L’identité du pompier n’a pas été révélée, le BC Wildfire Service (BCWS) affirmant que sa principale préoccupation était la vie privée de sa famille.

La GRC affirme que WorkSafeBC, le BC Coroners Service et le BCWS enquêtent sur le décès.

Mort d’un 4e combattant des incendies de forêt au Canada

Ce décès est le quatrième décès de ce type parmi les combattants des incendies de forêt au Canada cette année, ce qui est considéré comme la pire année de feux de forêt jamais enregistrée.

La mort de Gale au début du mois a été le premier décès de ce type au cours de la saison des incendies de forêt 2023. L’adolescente a été frappée par la chute d’un arbre alors qu’elle aidait à combattre un incendie près de Revelstoke, bien que l’incendie exact qu’elle combattait n’ait toujours pas été divulgué.

Le pompier des Territoires du Nord-Ouest, Adam Yeadon, est décédé le 15 juillet, peu après la mort de Gale, alors qu’il combattait un incendie de forêt près de Fort Liard, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le 19 juillet, le pilote Ryan Gould est décédé après que son hélicoptère de lutte contre les incendies s’est écrasé près du lac Haig en Alberta.

La mort de vendredi est la cinquième liée aux incendies de forêt en Colombie-Britannique au cours des 13 dernières années.

John Phare, 60 ans, est décédé en 2015 alors qu’il travaillait sur un incendie sur la Sunshine Coast, au nord-ouest de Vancouver. Deux pilotes de ravitailleur, Tim Whiting et Brian Tilley, sont morts lorsque leur avion s’est écrasé au sud de Lytton en 2010.

Le plus grand incendie de Donnie Creek enregistré

Le feu de forêt de Donnie Creek dans le nord-est de la Colombie-Britannique couvre une superficie de 5 831,5 kilomètres carrés – plus grande que l’ensemble de l’Île-du-Prince-Édouard – au nord de Fort St. John.

L’incendie s’est déclaré pour la première fois le 12 mai et devrait se poursuivre pendant l’hiver.

Alors que sa taille même conduisait auparavant à des ordres d’évacuation et menaçait une autoroute à proximité, la pluie qui est tombée sur l’incendie géant a aidé les pompiers au cours de la semaine dernière, selon le BCWS.

Il n’y a actuellement aucun ordre d’évacuation en raison de l’incendie.

Plus de 200 pompiers travaillaient sur l’incendie fin juin, mais le service a refusé de dire combien travaillaient vendredi lorsque le combattant des incendies de forêt est décédé.

« Suite au décès d’hier, tout le personnel de suppression au sol a été temporairement démis de ses fonctions », a déclaré un porte-parole du BCWS dans un communiqué envoyé par courrier électronique à CBC News. « Le feu de forêt est activement surveillé par un officier d’intervention et reçoit le soutien de l’aviation. »