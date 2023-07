Un combattant des incendies de forêt des TNO est mort après avoir été blessé par un incendie, selon des responsables

Un combattant des incendies de forêt qui a été blessé en combattant un incendie dans le district de Fort Liard, dans les Territoires du Nord-Ouest, est décédé, ont confirmé dimanche des responsables gouvernementaux.

Le pompier, également de Fort Liard, est décédé après avoir été blessé lors d’un incendie samedi, a déclaré Jessica Davey-Quantick, responsable de l’information sur les incendies de forêt, dans un communiqué.

« Nos pensées vont à sa famille, ses amis, ses collègues et sa communauté. Nous partageons votre profonde tristesse face à cette perte », a déclaré Davey-Quantick.

« Nous adressons nos plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées par cette tragédie, y compris le personnel des incendies de forêt qui s’est engagé à protéger leurs communautés et les résidents des Territoires du Nord-Ouest »

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a déclaré qu’il n’identifierait pas le combattant des incendies de forêt pour le moment, car il en avise sa famille. Il a indiqué que la Gendarmerie royale du Canada et le bureau du coroner de la province avaient été contactés.

La zone où le décès est survenu se trouve à environ 37 kilomètres au nord de la frontière de la Colombie-Britannique, où les résidents sont aux prises avec un manque de pluie, des températures record dans certaines régions et une saison des feux de forêt record.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, où des incendies de forêt se sont également emparés de la région et ont même déplacé temporairement des membres de la communauté de leurs maisons, les parcs publics ont été interdits de feu en raison de conditions météorologiques extrêmement sèches. En date de dimanche après-midi, il y avait 89 feux de forêt actifs sur tout le territoire.

Dans un communiqué publié dimanche après-midi, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique des Territoires du Nord-Ouest, Shane Thompson, s’est dit « profondément attristé » d’apprendre le décès du combattant des incendies de forêt.

« Cette saison a déjà été très difficile pour les pompiers des Territoires du Nord-Ouest, les feux de forêt commençant plus tôt que la normale et à la portée de nos collectivités et d’autres infrastructures essentielles », a déclaré M. Thompson.

« Les pompiers de tout le territoire ont mon plus grand respect pour leurs efforts continus pour protéger nos maisons et nos communautés tout en faisant face à des conditions aussi extrêmes. »

Le combattant des incendies de forêt est le deuxième cette semaine à mourir dans l’exercice de ses fonctions au Canada. Vendredi, la combattante des incendies de forêt de la Colombie-Britannique, Devyn Gale, est décédée après avoir été touchée par la chute d’un arbre alors qu’elle combattait un incendie.