Un combattant de l’UFC subit une perte dévastatrice grâce à une horrible coupure (VIDEO)

Song Yadong a perdu le combat principal à l’UFC Vegas 60 par l’arrêt du médecin alors que Gregory Rodrigues s’est également fait trancher le front

Song Yadong a subi un revers de carrière après que le médecin du ring ne lui ait pas permis de continuer dans le combat principal à l’UFC Vegas 60 en raison d’une horrible coupure ouverte par le coude de l’adversaire Cory Sandhagen.

Ailleurs sur la carte, Gregory Rodrigues s’est fait trancher le front par un coup de genou brutal, comme le montrent les photos du président Dana White, mais s’est rallié pour remporter une victoire par TKO.

Le combattant chinois Sadong a déclaré en milieu de semaine qu’il s’attendait à un tir au titre des poids coq, qui sera conservé par le champion actuel Aljamain Sterling ou arraché par TJ Dillashaw à l’UFC 280 le mois prochain, s’il réussissait à arrêter l’ancien challenger intérimaire Cory Sandhagen.

Et tandis que Song, 24 ans, a bien commencé et a égalé son adversaire à égalité pendant la majeure partie du combat, un coup de coude délivré par Sandhagen au deuxième tour a fini par dicter le cours de la soirée.

Le coup de coude a brisé le sourcil de Song et a incité son cutman à travailler dessus avec vigueur entre les rounds. Après la fin du quatrième, le médecin du ring en avait assez vu et a décidé que Song, qui avait également un gonflement au front et autour de l’œil, était incapable de continuer.

Le coude qui finirait par gagner le combat de Cory Sandhagen.#UFCVegas60 pic.twitter.com/upelUihLt1 – MMA manie (@mmamania) 18 septembre 2022

Le cutman gagne vraiment son salaire ce soir #UFCVegas60 pic.twitter.com/faF7j1kb6K – Damon Martin (@DamonMartin) 18 septembre 2022

Bénéficiant d’un record respectable de 8-1-1 avant l’événement principal, Sadong faisait match nul avec Sandhagen par un score de deux tours chacun sur deux des cartes du juge, le troisième voyant l’action 3-1 en faveur de Sandhagen.

Alors que Sandhagen a brisé une séquence de deux défaites consécutives contre les anciens rois de division TJ Dillashaw et Petr Yan, il n’était pas satisfait de la façon dont le combat s’est terminé avec Sadong, qui est maintenant 19-7-1 avec un sans concours.

“Je déteste que ça se termine comme ça” Sandhagen se lamenta. “Je pense qu’il méritait un cinquième tour. Je voulais voir le cinquième tour. Je voulais voir les tableaux de bord pour voir si je gagnais ou non. C’est ce qui m’importe, gagner. J’ai gagné.”

Sur les réseaux sociaux, les fans de combat ont réagi au résultat et ont félicité Song pour sa bravoure.

“C’est triste parce que Song était clairement le combattant le plus habile entre les deux et il a remporté les trois premiers rounds”, conclu un.

“Ça craint que ça se termine comme ça” dit un autre, faisant écho aux remarques de Sandhagen. “Mais je suis ravi de voir ce que l’avenir réserve à Song. Il a clairement montré les compétences pour être au top.

Ailleurs sur la carte, Song n’était pas la seule coupure horrible: le front de Gregory Rodrigues a été fendu par un coup de genou que l’adversaire Chidi Njokuani a décroché lors du premier échange de leur combat.

[SENSITIVE STOMACH WARNING] Ces photos avant et après de la couture de Greg Rodrigues sont SAUVAGES 😳 #UFCVegas60 (passant par @danawhite) pic.twitter.com/6juxEbRZtj – Rapport sur le blanchisseur (@BleacherReport) 18 septembre 2022

Rodrigues a été envoyé vacillant par l’énorme tir mais, contrairement à Sadong, le Brésilien a été autorisé à continuer et a éliminé toute possibilité d’intervention médicale en marquant un TKO au début du deuxième tour.

Le président de l’UFC, Dana White, a partagé une photo de la blessure de combat de Rodrigues avant et après sur les réseaux sociaux. Et tandis que le bagarreur de poids moyen pourrait avoir une cicatrice à vie après la guérison de ses coutures, Rodrigues est au moins rentré chez lui avec un bonus Fight of the Night.