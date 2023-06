Un combattant de l’UFC explique pourquoi il a publiquement accusé la femme d’un combattant du MMA d’avoir triché avec son coéquipier le jour du mariage

La star de l’UFC, Tim Elliott, a récemment choqué les fans en révélant que son mariage avec la combattante MMA Gina Mazany était terminé.

Le prétendant aux poids mouches, qui affronte Victor Altamirano à l’UFC Vegas 74 ce samedi, s’est adressé à Twitter pour accuser son ex-partenaire d’avoir une liaison avec l’un de ses coéquipiers, l’ancien combattant de l’UFC Kevin Croom.

3 Tim Elliott se bat à l’UFC depuis plus d’une décennie Crédit : 2020 Jeff Bottari

Elliott a affirmé que la trahison avait été aggravée par le fait qu’elle avait commencé le jour où il avait épousé Mazany, lors d’une cérémonie qu’il avait quittée pour mettre sa jeune fille au lit.

« Vous voulez voir quelque chose de grossier ? C’est ma « femme » lisant les vœux à ma fille lors de notre « nuit de noces » », a-t-il écrit à côté d’une photo de Mazany, Croom et son enfant.

« Le gars qui tenait le micro était mon ‘ami/coéquipier’. Ma femme m’a trompé avec ce mec le même soir ! Et ils ont eu une relation pendant tout notre « mariage ».

Elliott affirme que sa décision de rendre publiques ses accusations – qui n’ont pas encore été traitées par Mazany et Croom – était parce qu’il ne voulait plus mentir pour eux.

« J’étais le seul à le porter. » Elliott a déclaré avant l’UFC Vegas 74.

«Mon ex et la personne avec qui elle est maintenant, ils vivaient dans ma ville, sortaient ensemble, étaient cool.

« Tout le monde pensait que nous nous séparions parce qu’elle disait que je voulais la forcer à déménager au Texas, ou elle disait que nous nous séparions pour, je ne sais même pas quelles étaient les raisons. Mais ce n’étaient pas les vraies raisons.

« Ensuite, je venais dans ma ville où se trouve ma maison et les gens me disaient: » Oh, j’ai entendu dire que vous et Gina vous étiez séparés à cause de cela « .

3 Elliott a publiquement accusé sa femme d’avoir triché avec un autre combattant

3 Mazany et Croom n’ont pas encore répondu aux affirmations d’Elliott Crédit: calfkicker.com

« À chaque interview, ils me demandaient : ‘Comment va Gina ? Comment allez-vous les gars ? », et je mentais et inventais des excuses pour protéger ces gars.

« Chaque fois que je faisais ça, ça me faisait mal. Après que ça soit sorti, personne ne me le demandait plus.

«Je me disais: ‘Oh, vas-tu encore coincer Kevin Croom dans son prochain combat à mains nues?’. Je devais me dire : ‘Oh non, on n’est plus vraiment cool’. Gina et moi ne sommes plus vraiment ensemble ».

« Ils demandaient pourquoi, et je cherchais à trouver des excuses et à mentir pour eux, pour les protéger. En même temps, cela me faisait du mal – et même pas à moi-même. Ce qu’il faisait, c’était qu’il me faisait écosser.

L’homme de 36 ans dit que la rupture de sa relation a eu un impact sur ses compétences parentales et, après avoir révélé sa douleur au monde, il s’en sort maintenant beaucoup mieux.

« Je n’étais pas capable d’être un bon père », a ajouté Elliott.

« Je me sentais comme pas une grande personne avant. Je me sentais comme pas un grand combattant avant. Mais je ne me suis jamais senti comme un super papa. C’était quelque chose que je devais changer. J’ai dû le changer pour moi, et j’ai dû le changer pour ma fille.

«Après l’avoir libéré et obtenu un tas de soutien, dont je ne sais pas si c’est ce qui m’a aidé ou simplement m’être débarrassé de ma poitrine, je vais bien.

« J’ai l’impression d’être revenu à moi-même. »