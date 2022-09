Un combattant de l’UFC brise la toile de l’Octogone avec un démontage sauvage (VIDEO)

L’événement UFC de samedi soir à Las Vegas a innové, ainsi que la toile de la cage

On pourrait être pardonné de penser que les fans de combat ont tout vu au cours des 25 ans d’histoire de l’UFC – mais l’événement de samedi à Las Vegas a vu l’un des sites les plus uniques de l’histoire de l’organisation, lorsqu’un combattant a laissé une brèche visible dans le toile après avoir été cloué sur la tête par un adversaire.

Les poids moyens Anthony Hernandez et Marc-André Barriault sont allés à la guerre pendant trois rounds et un peu à l’intérieur de l’installation Apex de l’UFC à Sin City pour ouvrir une carte de combat titrée par un affrontement très attendu entre les poids coq Cory Sandhagen et Song Yadong, mais leur Le combat restera probablement dans les mémoires non pas pour l’arrivée de l’étranglement du triangle de bras de Hernandez au troisième tour, mais pour un retrait qui s’est produit auparavant.

Hernandez, un ancien champion de la LFA qui faisait sa sixième apparition pour l’UFC après avoir obtenu son diplôme sur la liste principale après être apparu sur “Dana White’s Contender Series”, a tenté de faire tomber Barriault après avoir réussi à verrouiller ses mains autour de la taille de son ennemi.

Le mec vient de se faire larguer sur la tête si fort à l’UFC qu’il a en fait endommagé le sol de la cage ! Je n’ai littéralement JAMAIS vu ça !!! #UFCVegas60 #UFC #Duveteux pic.twitter.com/DJfbwwNONd – Jason Bermas (@JasonBermas) 17 septembre 2022

Mais au lieu de livrer son adversaire sur son dos, l’élan a pris le dessus et a envoyé Barriault s’écraser la tête la première sur le tapis – sa tête et son cou semblant supporter tout le poids de son corps.

Le retrait a été si percutant que les rediffusions ultérieures ont montré une bosse visible et sanglante sur la toile à partir du point d’impact.

La situation aurait pu être beaucoup plus grave, cependant, et heureusement, Barriault a semblé éviter toute blessure grave à la suite du démantèlement tonitruant.

Cependant, le commentateur et ancien champion de l’UFC Daniel Cormier a concédé qu’il s’attend à ce que l’impact «blessé demain.”

J’ai pensé à une lésion de la moelle épinière instantanément. C’est pas passé loin! Content qu’il aille bien ! — DJR (@djrubes76) 18 septembre 2022

Dans l’ensemble, ce ne sera pas un combat sur lequel Barriault se souviendra avec émotion, après s’être également cassé une côte pendant le concours et avoir finalement été étouffé inconscient alors qu’il subissait la sixième défaite de sa carrière de 21 combats.

“Le mec vient de se faire larguer sur la tête si fort à l’UFC qu’il a en fait endommagé le sol de la cage ! Je n’ai littéralement JAMAIS vu ça, JAMAIS!!!” a écrit un fan en ligne, en réponse aux images choquantes.

“J’ai pensé à une lésion de la moelle épinière instantanément. C’est pas passé loin! Content qu’il aille bien!” en ajouta un autre.

L’un d’eux a ajouté que même les fans les plus chevronnés de l’UFC ne pouvaient pas s’attendre à ce qu’ils ont vu : “Je regarde depuis 2006 et je n’ai jamais vu ça non plus.”