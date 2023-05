Un combattant de la liberté de Kelowna de retour devant le tribunal pour se représenter lui-même dans un procès pour voies de fait

Un combattant de la liberté autoproclamé s’est représenté dans la poursuite d’un procès pour voies de fait le 24 mai, dans une salle d’audience provinciale de Kelowna.

L’accusé, David Lindsay, fait face à deux chefs d’agression impliquant Jason Davis, ancien directeur de la succursale de Paladin Security, et Greg Smith, directeur de la sécurité chez Interior Health.

L’agression présumée a eu lieu le 19 août 2021, lorsque Lindsay aurait tenté d’entrer dans le bâtiment Interior Health au 505 Doyle Avenue, bien qu’il ait été banni des lieux.

Smith a été appelé à la barre en tant que témoin. Il a déclaré au tribunal que Linsday n’avait pas été autorisé à entrer dans le bâtiment de la santé intérieure lors d’une manifestation anti-mandat qui a eu lieu le 11 août 2021, et de nouveau le jour de l’agression présumée, le 19 août.

Lindsay a diffusé une séquence vidéo de l’incident du 19 août où Lindsay peut être entendu dire à trois agents de sécurité, dont Davis et Smith, qu’il a le droit d’entrer dans le bâtiment. La vidéo a été prise par ses partisans lors de la manifestation.

Dans les vidéos, Lindsay semble alors s’avancer, se heurtant aux gardes de sécurité.

Lindsay a soutenu qu’il n’avait pas agressé les hommes. Au contraire, Lindsay a dit au tribunal à plusieurs reprises qu’il était celui qui avait été agressé.

« Ils ont physiquement bloqué mon entrée et m’ont agressé… Ils se sont mis en danger », a déclaré Lindsay.

Lindsay a également déclaré au tribunal qu’il lui avait été illégalement interdit d’entrer dans le bâtiment et que c’était une violation de sa Charte des droits et libertés.

Le ministère public David Grabavac s’y est opposé, affirmant que cela n’était pas pertinent en l’espèce.

« Lindsay a une incompréhension fondamentale des lois sur les voies de fait… Bloquer une entrée n’est pas une agression », a déclaré Grabavac.

Grabavac a ensuite expliqué que la Couronne soutient que l’interdiction était légale.

Le procès est axé sur l’accusation d’agression, et non sur la légalité de l’interdiction de Interior Health.

La juge Cathaline Heinrichs a pris la parole à plusieurs reprises lors du contre-interrogatoire de Smith.

« A aucun moment je ne vais décider quoi que ce soit sur l’interdiction… Je ne sais pas comment je peux l’expliquer plus clairement », a déclaré Heinrichs.

L’affaire devrait se poursuivre jusqu’au 26 mai, mais nécessitera probablement l’ajout de jours supplémentaires en raison de retards imprévus.

