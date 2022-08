Un combattant britannique écope de la vie pour les meurtres d’otages de l’État islamique

ALEXANDRIA, Virginie (AP) – Un ressortissant britannique a été condamné à la prison à vie vendredi pour son rôle dans un stratagème de prise d’otages de l’État islamique.

Environ deux douzaines d’Occidentaux ont été capturés il y a dix ans par un groupe notoire de ravisseurs masqués surnommés “The Beatles” pour leurs accents britanniques. El Shafee Elsheikh a reçu sa peine vendredi dans une salle d’audience d’Alexandria, en Virginie.

La mort de quatre otages américains – les journalistes James Foley et Steven Sotloff, et les travailleurs humanitaires Peter Kassig et Kayla Mueller – a figuré en bonne place dans ses condamnations d’avril pour les huit chefs d’accusation.

Trois des Américains ont été décapités dans des vidéos diffusées en ligne tandis que Mueller a été violée puis tuée. Des témoins survivants ont témoigné de passages à tabac, de torture et d’autres actes de cruauté.

Elsheikh a été extradé avec une autre ressortissante britannique, Alexanda Kotey, à condition que les États-Unis ne poursuivent pas la peine de mort. Kotey a été condamné à perpétuité en avril.

Une autre figure de l’État islamique qui a passé cinq ans comme propagandiste du groupe terroriste a été condamnée en juillet à la prison à vie. Les procureurs ont déclaré que les vidéos de propagande du Canadien d’origine saoudienne Mohammed Khalifa avaient joué un rôle clé dans le recrutement de dizaines de milliers de combattants étrangers.

Matthieu Barakat, Associated Press