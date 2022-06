Un combat menace la candidature de New York pour ralentir le boom de la crypto-extraction

Le projet de loi avait été adopté par l’Assemblée en avril, mais il avait été bloqué pendant des semaines au Sénat jusqu’à ce qu’il soit relancé de manière inattendue et adopté juste avant que le Sénat ne se retire tôt vendredi matin, à la suite d’efforts de lobbying frénétiques et de discussions nocturnes.

Le sénateur Kevin Parker, un démocrate de Brooklyn qui a parrainé le projet de loi, a déclaré qu’il ne visait pas à décourager l’industrie. « Si les gens veulent faire de l’extraction de crypto-monnaie dans l’État de New York, ce à quoi je suis très ouvert, alors nous devons le faire de manière durable », a-t-il déclaré.

La législation de New York intervient après que la Chine a réprimé l’exploitation de la cryptographie l’année dernière, forçant certaines opérations à se délocaliser aux États-Unis. Certains mineurs font maintenant revivre des centrales au charbon en panne ou utilisent du gaz naturel à faible coût pour alimenter leurs ordinateurs.

À New York, les espaces disponibles pour de telles entreprises sont d’anciennes centrales électriques disséminées dans le nord de l’État qui figuraient parmi les plus polluantes et les plus inefficaces de l’État. Leur redémarrage inverserait les réductions d’émissions de gaz à effet de serre obtenues grâce à ces fermetures. Cela ralentirait les progrès de l’État vers les objectifs climatiques qu’il est légalement tenu d’atteindre, alors que l’on craint de plus en plus qu’il soit déjà en retard.

Le projet de loi n’affecterait pas les projets de crypto-minage qui tirent de l’électricité du réseau. Mais certains partisans disent que ceux-ci devraient également être interdits car ils monopoliseraient une électricité précieuse alors que l’État se démène pour électrifier les maisons, les bâtiments et les voitures pour atteindre les objectifs climatiques.

Le moratoire n’affecterait pas non plus les projets existants comme celui très controversé de Greenidge, sur le lac Seneca, même si les résidents et les entreprises touristiques de la région environnante des Finger Lakes ont défendu le projet de loi pour empêcher des projets similaires de prendre racine.

Les mineurs de crypto-boutique, comme les personnes qui opèrent depuis leur domicile, ne sont pas non plus affectés, une distinction importante destinée à préserver les avantages potentiels de la cryptographie pour les personnes marginalisées, selon Mme Kelles.