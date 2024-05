Un colonel ukrainien fait pression pour obtenir davantage d’armes américaines alors que sa brigade lutte contre l’assaut russe : carnet du journaliste

PRÈS DE KHARKIV, Ukraine — La 57e brigade motorisée ukrainienne est une unité d’infanterie parmi tant d’autres qui combattent la nouvelle offensive russe au nord de Kharkiv, et elle a également été parmi les premières à engager les Russes alors qu’ils franchissaient la frontière.

ABC News s’est entretenu dans une rare interview avec le colonel Oleksandr Bakulin, commandant du 57e, aux côtés d’un haut dirigeant de l’armée dans un lieu secret. Les chefs militaires ont parlé de la dernière offensive russe, de l’impact du manque de munitions et d’armes, notamment américaines, sur cette guerre ces derniers mois et sur le moral de ses soldats, qui ont dû battre en retraite et céder du territoire et qui doivent maintenant combattre les Russes dans les zones d’où ils avaient chassé les Russes en 2022.

Avec l’offensive russe, la situation actuelle dans la région nord de Kharkiv est « assez difficile », a déclaré Bakouline.

« Les combats continuent. Nous avons réussi à ralentir l’ennemi », a-t-il déclaré.

L’armée ukrainienne a stabilisé le front et, pour l’instant, les forces russes n’avancent plus aussi rapidement qu’au début de leur offensive. Mais les Russes continuent de réaliser des progrès progressifs.

Bakouline a déclaré que les Russes « ont encore des réserves et qu’ils apporteront ces réserves[s] dans la bataille.

Environ 60 milliards de dollars d’aide militaire américaine à l’Ukraine ont été récemment approuvés, mais les armes et les munitions ne sont toujours pas là et le déficit de ces derniers mois a eu un réel impact sur les combats.

« Nous comprenons à quel point cela est crucial [US] l’aide l’est », a déclaré Bakouline. « Le monde entier comprend. Oui, nos soldats sont courageux et courageux, mais sans cette aide, ces armes, ces obus, tout, sans cela, nous ne pourrions pas continuer à lutter contre la Russie, simplement parce que nous sommes bien plus petits que la Russie.»

Bakulin a reconnu les retraits mais a déclaré qu’il s’agissait d’un élément normal du flux et du reflux de la guerre. Il a clairement indiqué qu’il appréciait d’être proche de la frontière russe.

« Tirer sur des Russes sur le territoire russe est bien plus agréable que tirer sur eux sur le sol ukrainien », a-t-il déclaré.

Malgré les progrès réalisés par les Russes, il a repoussé l’idée selon laquelle l’Ukraine était en train de perdre la guerre, déclarant : « Je pense personnellement que nous avons déjà gagné cette guerre. La question est de savoir à quel moment cela va se terminer et à quel stade.

Bakulin a déclaré qu’il prédisait qu’à la fin, cette guerre se terminerait par un accord, affirmant : « Chaque guerre se termine par des pourparlers et des accords de paix ».

Et il semblait même accepter que pour que cela se produise, il faudrait peut-être céder du territoire, citant l’expérience de la Finlande voisine.

« La petite Finlande s’est battue autrefois contre la grande URSS », a déclaré Bakouline. « Oui, il a perdu certains territoires. Mais elle existe toujours en tant que pays et la Russie ne regarde même pas dans cette direction. Nous sommes dans une situation similaire, mais j’espère que nous ne perdrons pas nos terres.

La guerre est loin d’être terminée et le manque d’armes lourdes reste critique sur le plan opérationnel. Il l’a exprimé succinctement lorsqu’on lui a posé des questions sur les pertes causées par le manque d’armements : « La sueur des artilleurs sauve le sang des soldats d’infanterie. Mais s’il n’y a que de la sueur sans les obus, alors les fantassins la paient avec leur sang.»

Bakulin a déclaré qu’il reconnaissait que le soutien américain était essentiel pour mener la guerre, malgré certaines dissensions au Congrès sur le montant du financement que les États-Unis ont promis à l’Ukraine.

«Je comprends que nous avons dépensé l’argent de leurs contribuables. Argent des citoyens de ces pays. Nous comprenons cela », a déclaré Bakouline. « Mais nous nous battons parce que nous voulons être avec vous ; faire partie du monde civilisé. Nous voulons jouer dans votre équipe. Oui, nous traversons actuellement des moments difficiles. Mais je crois que nous luttons pour les valeurs que les États-Unis propagent dans le monde et qu’ils ont toujours défendu ces valeurs. »