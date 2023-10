Un colonel militaire congolais condamné à mort et des soldats reconnus coupables pour la mort de manifestants

Un tribunal militaire a condamné à mort un colonel militaire congolais et trois soldats après la mort de plus de 50 personnes. protester contre la mission de maintien de la paix de l’ONU plus tôt cette année.

Le colonel Mike Mikombe, ancien commandant de la Garde républicaine à Goma, dans l’est du pays, a été condamné lundi. Le Congo n’a pas appliqué la peine de mort depuis plus de 20 ans, ce qui en fait une peine à perpétuité.

Trois autres militaires de seconde classe de la même unité ont été condamnés à 10 ans de prison. Deux autres officiers ont été acquittés, dont le colonel Donat Bawili, qui dirigeait alors le régiment des forces armées congolaises à Goma.

En août, le maire de Goma avait interdit une manifestation organisée par un secte connue sous le nom de Wazalendo. Ses partisans prévoyaient de manifester contre l’organisation régionale de la Communauté de l’Afrique de l’Est et la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Congo.

La mission de l’ONU a fait face à des pressions accrues pour se retirer du Congo après plus de deux décennies dans ce pays en proie à un conflit.

Le groupe de défense Human Rights Watch a déclaré qu’avant que les manifestations n’aient pu avoir lieu, les forces armées ont tiré sur les manifestants de Wazalendo dans les rues.