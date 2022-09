Un colonel de l’armée de l’air se souvient des derniers vols au départ de Kaboul lors de l’une des plus grandes évacuations de l’histoire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Il y a un an, le colonel Colin McClaskey était sur l’un des derniers vols militaires américains au départ de Kaboul. Il était le colonel de l’armée de l’air responsable du contrôle, de l’exploitation et de l’entretien de l’aérodrome et des pistes pendant le désordonné retrait afghan.

McClaskey a joué un rôle essentiel dans ce qui est devenu la plus grande évacuation de l’histoire, puisque 778 vols ont évacué 124 334 personnes en 17 jours. En moyenne, 7 500 civils ont été évacués quotidiennement, le point culminant étant le 23 août, lorsque plus de 21 600 sont partis à bord de tous les types d’avions au départ toutes les 34 minutes.

McClaskey était en mission en Afrique lorsqu’il a reçu l’appel pour se rendre en Afghanistan. Au lieu de rentrer chez lui, il serait envoyé pour aider à mettre fin à la guerre de 20 ans.

“J’ai reçu un appel téléphonique qui disait:” Cela se passe en Afghanistan. Nous avons besoin que vous y alliez “”, a expliqué McClaskey à Fox News.

Le 16 août était le jour où l’aérodrome a été envahi par des gens désespérés de sortir. C’était aussi le jour où McClaskey et son équipe ont tenté d’atterrir.

Il était assis dans le cockpit d’un C-17 survolant Kaboul et regardait les pilotes tenter d’atterrir. “Ces gens ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour entrer à Kaboul, sans tomber sur des gens”, a déclaré McClaskey.

L’équipage a coordonné un pétrolier pour essayer d’obtenir un peu plus de temps de flânerie, car les personnes en dessous s’accrochaient aux avions. Quelques heures plus tard, tôt le matin du 17 août, McClaskey et son équipe ont atterri et se sont mis au travail. Lui et son équipe ont dû réparer rapidement les radars, l’éclairage de l’aérodrome, les capacités de ravitaillement en carburant, l’équipement d’entretien au sol et les véhicules.

McClaskey a évalué la situation sur le terrain : “Ce sont des familles qui s’enfuient avec tout ce qu’elles ont, tout ce qu’elles peuvent emporter. Et nos troupes. Et quand j’ai vu nos troupes, pas seulement des Américains, mais plus de 30 nations avaient aussi des gens là-bas. Alors , en essayant de les protéger et enfin de protéger nos avions.”

Le contrôle des foules était une préoccupation majeure après les images qu’il avait vues à la télévision. Au lieu de tirer dans la foule, McClaskey a décidé d’utiliser du fil de fer en C, un type de fil de fer barbelé qui se déroule très rapidement. “Si quelqu’un voulait sauter par-dessus, il le pourrait probablement. Mais c’est suffisamment dissuasif pour aider à réduire une partie de cette foule”, a-t-il déclaré.

C-RAM, un système de contre-artillerie, serait également utilisé pour abattre les obus d’artillerie entrants. L’une des principales préoccupations de McClaskey était de protéger toutes les personnes désespérées contre des menaces telles que les talibans et l’ISIS-K.

Ensuite, il y avait les opérations de l’aérodrome lui-même. “J’avais une tour de contrôle du trafic aérien endommagée, mais je n’avais pas les contrôleurs du trafic aérien dont j’avais besoin ni les systèmes de communication dont j’avais besoin”, a-t-il raconté.

Les contrôleurs aériens qui étaient là ont fini par opérer à partir d’une tente appelée “Kabul Tower Two”, une ode à la tour de contrôle du trafic aérien endommagée et inutilisable.

Des déchets s’étaient également entassés sur la piste. “Des valises, des matelas, des effets personnels, des ensembles de porcelaine, etc., ont été déposés sur la rampe. Eh bien, plus il y en a qui s’entassent, moins les avions peuvent s’y garer”, a expliqué McClaskey.

Des chariots élévateurs ont été utilisés pour déplacer une partie de l’équipement et d’autres objets lourds. Les aviateurs de la 621 Contingency Response Wing ont entretenu, déchargé, réparé et chargé 721 des 778 avions qui ont transité par l’aéroport international Hamid Karzai (HKIA), desservant en moyenne quatre avions simultanément 24h/24 et 7j/7.

McClaskey est fier du travail qu’ils ont accompli : “Notre organisation est fière d’avoir la capacité de faire fonctionner deux avions en même temps. Et il y a eu des moments où nous avons eu jusqu’à 17 avions en même temps.”

McClaskey a souligné la bravoure des militaires américains et ce que les Américains signifiaient pour les personnes qui tentaient de s’échapper.

“Imaginez que les gens traversent une barrière avec leurs familles et tout ce qu’ils ont, et qu’ils fassent tout ce qu’ils peuvent pour se mettre en sécurité. Dans ce cas, la sécurité avait un grand drapeau américain à l’arrière”, a-t-il déclaré.

Environ la moitié de la flotte de 222 C-17 de l’US Air Force a été utilisée lors de cette opération. Trois enfants sont nés à bord des vols d’évacuation, et une douzaine d’autres sont nés peu après l’atterrissage. L’Opération Cigogne est née.

McClaskey a utilisé ses compétences de père pour aider à la logistique de la prise en charge des bébés.

“Qu’il s’agisse de résoudre le problème de la formule… Comment nous assurer que nous avons de l’eau propre et sûre à mélanger avec la formule en poudre, afin qu’elle ait la plus longue durée de conservation ? Et puis travailler avec certains de nos jeunes qui n’ont pas avait des enfants pour les aider à comprendre l’importance de s’assurer qu’il y avait des couches propres et beaucoup de lingettes pour bébés et des choses comme ça. C’était puissant », a-t-il déclaré.

Mais il n’y avait pas que les nourrissons et les femmes. Il y avait aussi beaucoup de personnes âgées qui se débattaient dans la foule.

“Il y avait tellement de personnes âgées ou très handicapées qui ne pouvaient pas marcher ou ne pouvaient pas sortir. Et nous n’avions pas de fauteuils roulants ou quoi que ce soit d’autre, mais nous avions des milliers de personnes attentionnées”, a déclaré McClaskey.

Le jour de loin le plus difficile pour McClaskey et son équipe a été lorsqu’un kamikaze a explosé à Abbey Gate, tuant 13 jeunes militaires américains. À un moment donné, l’aérodrome a perdu l’électricité et plusieurs milliers d’Afghans étaient assis dans le noir. Une jeune fille s’est approchée de McClaskey. Il tenta de la rassurer.

“Elle ne faisait que brailler, brailler et brailler”, a déclaré McClaskey, qui lui a donné de l’espoir et s’est assurée qu’elle sorte avec sa famille.

“” Et je peux vous dire que vous serez en Californie “, où elle voulait aller et rester avec son oncle. J’ai dit:” Vous serez de retour en Californie avant moi “, et elle l’était. Elle est partie dans l’heure qui suit.”

Il a également remarqué à quel point l’anglais de la jeune fille était bon. C’était mieux que ses frères. McClaskey pense que certaines de ces jeunes filles qui ont échappé aux talibans réussiront un jour.

“Je serais choqué si nous ne voyons pas une ou deux de ces jeunes femmes réussir, que ce soit dans la culture pop, les médias ou quelque chose du genre. Mais elles étaient motivées et elles ne sont plus liées. Elles auront de belles vies”, a-t-elle ajouté. il a dit.

McClaskey et son équipe ont été parmi les derniers militaires américains à quitter Kaboul le 30 août.

Plus tard dans la nuit, les cinq derniers C-17 ont volé vers HKIA sous le couvert de l’obscurité et ont chargé du matériel spécialisé et plus de 800 militaires américains restants en trois heures avant de repartir à 23 h 59, heure locale.

“Nous avons fait un effort très déterminé plusieurs jours avant pour nous assurer que toute munition, quoi que ce soit de cette nature, tout ce qui pourrait être utilisé à des fins militaires était désactivée ou n’était plus là”, a déclaré McClaskey.

Assis à l’arrière de l’avion qui se dirigeait vers l’Allemagne, les militaires et les militaires qui l’accompagnaient étaient épuisés de ce qu’ils venaient d’accomplir. Mais McClaskey ne pouvait pas dormir. Tout ce qu’il voulait faire, c’était appeler sa femme, afin qu’elle puisse faire savoir aux autres familles de militaires que lui et son équipe allaient bien.

“J’avais hâte de l’appeler et de lui faire savoir que non pas que j’étais sorti et en sécurité, mais que chacun de nos aviateurs américains était sorti”, a-t-il déclaré.

L’équipe de McClaskey se dirigeait vers Ramstein, en Allemagne, car il souhaitait qu’ils subissent un bilan de santé mentale de trois jours pour décompresser et déballer tout ce qu’ils venaient de voir avec l’aide d’un professionnel.

“J’ai vu beaucoup de choses de la catastrophe en Indonésie dans ma carrière, mais je n’avais rien vu de tel, et je savais que si cela me choquait, cela allait être très difficile pour beaucoup de nos jeunes », a-t-il expliqué.

McClaskey a déclaré qu’il était reconnaissant de l’avoir fait, mais le traumatisme de la fin de la guerre et de l’attentat suicide à Abbey Gate le hante toujours. Il dit qu’il est important de parler de la mission qu’ils ont accomplie et de ce qu’ils ont vécu.

“Les gens doivent simplement en parler, en particulier ceux d’entre nous qui y ont participé”, a déclaré McClaskey.

Réfléchissant à ces semaines, il a déclaré: “Je pense chaque jour à ces jeunes Américains qui vivent encore avec les cicatrices de cela et le resteront pour le reste de leur vie. Et j’espère juste qu’ils savent que nous n’avons pas abandonné.”

Pourtant, McClaskey est reconnaissant pour la mission qu’il a aidé à accomplir: “Je repense à cela et j’étais comme, mec, j’étais fatigué, mais mon Dieu, j’étais reconnaissant que nous ayons fait sortir tous ces Américains de là en toute sécurité et alors si beaucoup d’autres personnes.”