Un colonel accusé d’armes à feu est définitivement démis de ses fonctions de commandant de la BFC Trenton

Un colonel faisant face à des accusations liées aux armes à feu à la suite d’un incident au cours duquel la police prétend qu’il a tiré sur des « animaux sauvages protégés » à bord d’un bateau a été définitivement démis de ses fonctions de commandant de la 8e Escadre et de la Base des Forces canadiennes Trenton.

Le colonel Leif Dahl avait été temporairement démis de ses fonctions à la base après son arrestation en août.

Dans un communiqué publié vendredi par le lieutenant-général. Eric Kenny, commandant de l’Aviation royale canadienne, cette décision est devenue permanente.

« J’ai pris la décision de démettre définitivement le colonel Leif Dahl de son poste de commandant de la 8e Escadre à compter du 28 septembre 2023 », indique le communiqué, qualifiant les dernières semaines de « période difficile ».

Le colonel Leighton James a été nommé nouveau commandant de la 8e Escadre, a ajouté Kenny. Une cérémonie pour marquer le changement aura lieu le mois prochain.

Cela fait suite à la première comparution de Dahl devant le tribunal de Belleville, jeudi.

Le colonel aurait porté un fusil .22 et un revolver le 25 août lorsque la police a reçu un rapport selon lequel quelqu’un avait tiré sur des animaux sauvages à bord d’un bateau sur le canal Murray à Quinte West, en Ontario, selon des documents judiciaires.

Les enquêteurs n’ont pas précisé quel animal était visé.

L’homme de 45 ans a d’abord été accusé d’entrave à l’action d’un policier, d’usage imprudent d’une arme à feu et de trois infractions à la Loi sur la protection du poisson et de la faune : utilisation imprudente d’une arme à feu pour chasser, chasse à un oiseau sans permis et possession d’une arme à feu chargée dans un moyen de transport.

Trois jours après l’incident, la police a perquisitionné une résidence à Belleville où elle a trouvé trois armes d’épaule entreposées « de manière négligente », selon des documents judiciaires.

Des véhicules circulent le long d’une route qui traverse la BFC Trenton le 28 septembre 2023. Le colonel Leighton James a été nommé nouveau commandant de la base. (Dan Taekema/CBC)

Les enquêteurs ont annoncé trois autres accusations contre Dahl le 30 août : possession d’une arme dans un but dangereux, stockage négligent d’une arme à feu et violation de la réglementation sur les armes à feu en transportant une arme à feu ou une arme à autorisation restreinte.

La police provinciale a également repêché deux armes à feu dans le canal après son arrestation.

Le ministère de la Défense nationale avait précédemment confirmé par courriel que l’Aviation royale canadienne était au courant d’un « incident lié à la chasse » survenu le 25 août impliquant Dahl.

Dans une déclaration distincte, le major-général. Iain Huddleston, commandant de 1re Division aérienne du Canadaa déclaré que cela s’était produit pendant que le colonel était en permission.

La prochaine date d’audience de Dahl est prévue pour le 26 octobre.