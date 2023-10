La fusillade meurtrière a eu lieu dans un contexte de recrudescence de la violence des colons depuis que les militants du Hamas ont infiltré Israël le 7 octobre, tuant plus de 1 400 Israéliens et prenant plus de 230 autres en otages. L’incursion a déclenché une guerre qui a tué plus de 7 700 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza.