Un colocataire cauchemardesque a drogué et matraqué un résident avec un marteau dans le but d’éviter de payer sa dette

Un colocataire de NIGHTMARE a drogué et matraqué son colocataire avec un marteau dans le but d’éviter de payer une dette impayée.

Horrifié, Harry Sumantri s’est réveillé dans une pièce sombre en étant frappé à plusieurs reprises par son ami Kevin Arden.

Harry a été grièvement blessé après l’attaque Crédit : 7 Nouvelles

Harry a déclaré que son colocataire était une “personne dangereuse” Crédit : 7 Nouvelles

Le tribunal a appris que “des quantités considérables” de sang avaient été trouvées dans la pièce Crédit : 7 Nouvelles

Harry, qui travaillait comme chef, a prêté à son colocataire Kevin 29 000 £ (52 000 $) pour investir dans une entreprise de vente de désinfectant pour les mains en Indonésie pendant Covid.

Alors que la date limite convenue approchait, il a demandé un remboursement, ce qui a poussé Arden à lancer l’attaque, rapporte news.com.au.

Arden a comparu devant le tribunal de district de Downing Center de Sydney alors qu’il attend sa condamnation pour l’attaque de 2020.

Arden a d’abord offert à son ami une boisson enrichie de doxylamine, un somnifère en vente libre, qui l’a rendu somnolent et l’a envoyé au lit vers 16 heures.

Harry a décrit avec des détails déchirants le moment écœurant où il s’est réveillé dans une pièce sombre, frappé à plusieurs reprises avec un marteau par son ami.

Il a décrit comment l’attaque l’avait affecté dans une déclaration émotionnelle de la victime.

“Il m’a fallu beaucoup de temps pour m’endormir car cela m’a rappelé ce qui s’était passé”, a-t-il déclaré.

“C’est une personne dangereuse parce qu’il prévoyait de me tuer, ce qui n’est pas une chose humaine à faire.”

Son calvaire a finalement pris fin lorsqu’un de leurs colocataires est entré de force dans la pièce.

Il a subi des fractures à la tête, une main gauche cassée et des coupures et écorchures lors de l’attaque, le forçant à arrêter de travailler pendant 12 mois et à finir par vider ses économies.

Le tribunal a également été informé que “des quantités considérables” de sang avaient été retrouvées pulvérisées sur le mur où l’attaque avait eu lieu.

Le jury a rejeté l’affirmation d’Arden selon laquelle Sumantri avait initié le combat.

Arden sera condamné par le juge Huggett le mois prochain.