Un collier en or trouvé sur le lieu de sépulture d’une femme anglo-saxonne dans le centre de l’Angleterre

Un ancien site funéraire anglo-saxon avec un collier composé d’or et de pierres semi-précieuses datant de 1 300 ans a été découvert dans le centre de l’Angleterre. Le Musée d’archéologie de Londres décrit la découverte comme le site funéraire féminin préchrétien le plus important de Grande-Bretagne (MOLA). Le collier en or, qui date entre 630 et 670 après JC, est décrit comme une “découverte unique” par l’archéologue Simon Mortimer. Les bijoux trouvés à proximité de Northampton comprennent un minimum de 30 pendentifs et perles composés de pièces de monnaie romaines, d’or, de grenats, de pierres semi-précieuses et de verre. Le point central du collier est le grand pendentif rectangulaire avec un motif de croix composé d’or et de grenats rouges. Selon les experts, cet ornement n’était à l’origine que la moitié d’un fermoir à charnière.

Le musée déclare en outre que l’artefact a été découvert sur une tombe près de Northampton qui était considérée comme appartenant à une femme de haut rang, peut-être une aristocrate dont l’identité n’est pas connue. Deux pots décorés et un plat en cuivre peu profond ont également été trouvés lors de l’enterrement. Selon CNN, Le collier et d’autres objets inestimables, connus sous le nom de Harpole Treasure du nom d’une paroisse du comté de Northamptonshire où ils ont été découverts en avril, ont révélé un rôle important tenu par quelques femmes dans la société anglo-saxonne en Angleterre.

Le trésor a été découvert pour la première fois par le superviseur du site MOLA, Levente-Bence Balázs, qui a poursuivi en disant : « En 17 ans d’excavation de sites, c’était la première fois que je trouvais de l’or. Ce ne sont pas seulement les artefacts, c’est l’ampleur de la découverte. »

Lyn Blackmore, spécialiste senior des découvertes au MOLA, a déclaré lors d’une conférence de presse que The Harpole Treasure est l’enterrement de lit le plus riche en termes d’investissement de richesse plutôt que de nombre d’objets, car il contient le plus d’or et de symbolisme religieux. Les responsables du Musée d’archéologie de Londres ont estimé qu’il faudrait au moins deux ans pour enquêter sur les artefacts et ont également exprimé leur optimisme quant au fait que le trésor de Harpole pourrait éventuellement être exposé au public.

