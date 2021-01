Une infirmière a pris la défense de son collègue qui portait un costume d’arbre de Noël maintenant lié à une épidémie de COVID-19 qui en a tué un et en infecté 44 dans un hôpital californien.

L’employé non identifié de l’hôpital portait le nouveau costume gonflable à air comprimé dans les salles du centre médical Kaiser Permanente de San Jose le jour de Noël.

Dans les jours qui ont suivi, au moins 44 employés ont été testés positifs pour le coronavirus, dont une employée décédée plus tard.

On pense maintenant que le costume peut avoir soufflé des gouttelettes de virus à travers le service de la femme qui la portait, qui ne savait pas qu’elle avait le COVID-19 à l’époque.

Il n’est pas clair si des patients ou des visiteurs de l’hôpital ont également été infectés.

Un collègue de l’hôpital qui travaillait le matin de l’incident a déclaré à Mercury News que la femme avait voulu apporter un soulagement festif « innocent » à ses collègues et patients.

« Elle ne faisait que répandre la joie », a déclaré l’infirmière qui ne voulait pas être nommée.

L’infirmière a déclaré que sa collègue avait surpris tout le monde au poste central des infirmières du service des urgences en apparaissant habillée en costume entre 9 h et 10 h le 25 décembre.

«Vous voyez juste ce sapin de Noël venir bondir vers vous, et cela vous fait sourire. Ce fut un bref moment de légèreté et vous vous remettez au travail », se souvient-elle.

Elle a dit qu’elle était restée à six pieds de la femme en costume conformément aux directives de distanciation sociale et qu’elle portait un masque et un écran facial aux côtés de tous les autres membres du service d’urgence.

Elle a raconté à quel point le geste festif avait été « l’impulsion du moment » et a insisté sur le fait que les rapports précédents sur une fête ou un rassemblement de personnes autour de la femme en costume étaient incorrects.

‘[They] nous a peints sous le signe de l’irresponsabilité alors que nous nous efforcions de sauver des vies. Nous ne voyons pas nos familles. Cela nous a dépeint comme ne nous souciant pas de notre communauté », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que tous les membres du personnel portent des masques et « ne font pas de câlins » et que personne ne portait de chapeau de Père Noël aux urgences cette année au cas où ils gêneraient l’EPI.

Mais le 27 décembre, deux jours après la brève gaieté, l’infirmière a déclaré qu’elle avait commencé à présenter des symptômes du COVID-19.

De nombreux collègues travaillant le jour de Noël ont également commencé à se sentir malades et à présenter des symptômes à peu près au même moment, a-t-elle ajouté.

La femme portant le costume ne présentait aucun symptôme le jour de Noël mais a également été testée positive plus tard.

Entre le 27 décembre et le 1er janvier, au moins 44 membres du personnel de l’hôpital ont été testés positifs pour le virus.

Les responsables ont annoncé dimanche qu’un membre du personnel était décédé des suites du COVID-19.

La femme décédée n’a pas été nommée, mais serait une commis à l’enregistrement qui travaillait le jour de Noël.

Sa mort a frappé durement la main-d’œuvre comme « une mort dans la famille », a déclaré l’infirmière à Mercury News, ajoutant que la femme en costume ressentait un « lourd fardeau » pour son décès.

«Nous sommes physiquement épuisés et émotionnellement déjà taxés, et c’est encore plus en plus», a déclaré l’infirmière.

« Les gens ne réalisent pas le prix que cela coûte et ce qu’il nous faut pour entrer et faire ce que nous faisons.

«Oui, nous avons choisi cette profession et nous sommes tous très bons dans notre travail, mais cela ne le rend pas moins stressant ou moins émotionnel ou moins dévastateur lorsque vous perdez un membre de votre famille.

L’infirmière a ajouté qu’elle avait du mal à comprendre l’idée que le costume aurait pu déclencher le groupe de cas.

« Il ne semble tout simplement pas tout à fait plausible que ce soit tout elle parce que ce n’était qu’un moment dans le temps par rapport à ce à quoi nous avons affaire tout le temps », a déclaré l’infirmière.

«Comment se fait-il que si cela se produisait à 9 heures du matin, les gens étaient infectés à 3 heures de l’après-midi? Cela pourrait-il arriver? Oui. Mais était-ce tragiquement une coïncidence ou autre chose? Nous ne savons tout simplement pas.

Le département de la santé du comté de Santa Clara enquête pour savoir si le costume a peut-être causé l’épidémie via son ventilateur interne à piles qui a gonflé la tenue et a peut-être fait exploser des gouttelettes de virus.

Beaucoup de personnes infectées avaient déjà reçu la première dose du vaccin COVID-19 avant l’épidémie.

Mais l’hôpital a déclaré qu’ils « ne devraient pas avoir atteint l’immunité lorsque cette exposition s’est produite ».

Vue d’un membre du personnel de Kaiser Permanente se faire vacciner le 14 décembre ci-dessus. Beaucoup de personnes infectées avaient déjà reçu la première dose du vaccin COVID-19 avant l’épidémie

Les responsables ont ajouté: « Il est important non seulement que tout le monde se fasse vacciner, mais aussi de recevoir les deux doses de vaccin nécessaires pour être protégé. »

Les responsables de la santé disent que les gens doivent recevoir les deux doses du vaccin pour obtenir la protection maximale et que l’efficacité partielle de la première dose ne commence généralement qu’environ 10 jours après la première vaccination.

Irene Chavez, vice-présidente principale et directrice régionale du centre médical Kaiser Permanente San Jose, a déclaré dans un communiqué qu’il s’agissait d’une « situation très inhabituelle impliquant un membre du personnel bien intentionné agissant seul sans préavis ni approbation ».

« Toute exposition, si elle s’était produite, aurait été complètement innocente et assez accidentelle, car l’individu ne présentait aucun symptôme de COVID et ne cherchait qu’à remonter le moral de ceux qui l’entouraient pendant une période très stressante », a-t-elle déclaré.

« De toute évidence, nous n’autoriserons plus les costumes à propulsion aérienne dans nos installations », a déclaré Chavez.

« Dans le même temps, nous prenons des mesures pour renforcer les précautions de sécurité parmi le personnel, y compris la distance physique et l’absence de rassemblement dans les salles de repos, pas de partage de nourriture ou de boissons et de masques à tout moment », a déclaré l’hôpital, selon ABC7.

Le Dr Peter Chin-Hong, professeur de médecine et expert en maladies infectieuses à l’UCSF, a déclaré au journal: « Ils agissent simplement comme le moteur de l’air de manière énorme. C’est comme un fan qui est un peu multidirectionnel et aléatoire.

L’hôpital mène actuellement une recherche des contacts pour déterminer si d’autres membres du personnel, des patients ou des visiteurs ont pu être exposés au virus.

Il a également introduit des tests hebdomadaires pour son personnel.

Le service des urgences de l’hôpital est toujours ouvert et sûr pour recevoir les patients et toutes les zones du service sont en cours de nettoyage en profondeur, tandis que les personnes infectées sont isolées.

Près de 40000 agents de santé de Kaiser Permanente ont déjà reçu des vaccins contre le COVID-19 et d’autres sont attendus prochainement.

La Californie a atteint un nouveau record quotidien de nouveaux cas de coronavirus lundi, avec plus de 74000, selon une analyse du Los Angeles Times.

Le Golden State a également marqué son sixième bilan le plus élevé jamais enregistré avec 379 morts lundi.

Au total, 2,45 millions de cas ont été enregistrés et 27 003 sont décédés en Californie.