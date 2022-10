Un collègue de l’infirmière néonatale tueuse présumée a pensé “pas encore” quand une fille nouveau-née s’est effondrée le lendemain du décès d’un jumeau

Une ancienne collègue d’une infirmière néonatale qui aurait assassiné plusieurs nouveau-nés a déclaré aux jurés cette semaine qu’elle pensait “pas encore” lorsqu’un bébé s’est soudainement effondré après que son frère jumeau se soit effondré et soit décédé la nuit précédente.

Lucy Letby, 32 ans, est jugée au Royaume-Uni pour prétendument meurtrier sept bébés et tentant d’en assassiner 10 autres dans l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester entre 2015 et 2016.

Le procureur a déclaré qu’elle avait injecté de l’insuline ou du lait à certains nourrissons, tandis qu’elle avait injecté de l’air à d’autres. Elle aurait tenté de tuer un bébé à trois reprises.

L’enfant A, dont la famille reste non identifiée pour des raisons juridiques, était l’un des bébés que Letby aurait tué en lui injectant de l’air lorsqu’elle est arrivée le 8 juin 2015, un peu plus de 24 heures après sa naissance prématurée, selon La Norme. Les procureurs allèguent qu’elle a tenté d’assassiner sa sœur jumelle, Child B, de la même manière la nuit suivante.

La collègue de Letby, qui reste également non identifiée, a déclaré lundi devant le tribunal de la Couronne de Manchester qu’elle préparait des médicaments lorsque l’alarme s’est déclenchée à l’incubateur de Child B. Le collègue a raconté que Letby était le premier à aller au lit de l’enfant et a appelé à son aide.

En ce qui concerne l’apparence de l’enfant B à l’époque, le collègue de Letby a déclaré: “Elle avait l’air très malade. Elle ressemblait beaucoup à son frère la nuit précédente. Pâle, blanche, avec cette décoloration tachetée de pourpre. C’était sur tout son corps.”

“Je me souviens juste d’avoir pensé” plus jamais “- de voir sa sœur avec la même apparence”, a déclaré le collègue au jury.

Lorsqu’ils ont inséré un tube respiratoire dans l’enfant B, l’enfant “a commencé à se stabiliser assez rapidement”, a déclaré le témoin, ajoutant que la “détérioration de l’enfant A était très soudaine et à un degré inhabituel. Les bébés peuvent être très mal rapidement, mais il y a généralement une indication que cela se produit. Nous n’avions aucune inquiétude excessive.

“Partir de là est très inhabituel et ensuite [Child B] avait été bonne toute la soirée pour moi… puis elle est tombée malade très vite », raconte le témoin. « Elle s’est détériorée très vite et puis cette décoloration.

“Vous ne voulez jamais qu’un bébé meure. Vous voulez les aider à rentrer chez eux dans leur famille. Cela a toujours été mon objectif”, a ajouté le témoin.

L’enfant B a finalement récupéré et a été libéré un mois plus tard, a-t-on dit au tribunal. La mère des jumeaux avait plaidé pour la vie de ses enfants alors que les médecins tentaient de les sauver, selon un témoignage récemment entendu par le tribunal.

Letby était une “présence constante et malveillante” dans l’unité néonatale de l’hôpital du nord-ouest de l’Angleterre, a déclaré le procureur Nick Johnson devant un jury lors de l’ouverture du procès de Letby le mois dernier.

Johnson a déclaré aux jurés “qu’un empoisonneur était au travail” à l’hôpital, ce qui, selon lui, avait été marqué par une “augmentation significative du nombre de bébés qui mouraient et du nombre d’effondrements catastrophiques graves” après janvier 2015, avant quoi il a déclaré ses taux de mortalité infantile étaient comparables à ceux d’autres hôpitaux très fréquentés.

Les enquêteurs ont découvert que Letby était le “dénominateur commun” et que les décès de nourrissons correspondaient à ses heures de travail changeantes.

Lors de la perquisition de son domicile en 2018, la police a trouvé des notes manuscrites indiquant “Je suis diabolique” et “Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bon”, selon l’accusation.

