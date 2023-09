Un collège de Toronto associe des étudiants internationaux à des personnes âgées pour aider à atténuer la crise du logement

Alors que le Canada est confronté à une pénurie croissante de logements abordables, un collège de la région de Toronto jumelle des étudiants avec des personnes âgées dans le but de les aider à trouver un logement au début de l’année scolaire.

Le Collège Humber a annoncé un partenariat avec la plateforme technologique de partage de maison en ligne, Spaces Shared, pour jumeler des étudiants à la recherche d’un logement avec des personnes âgées disposant d’un espace supplémentaire comme option de logement abordable. Et selon le collège, plus de 500 étudiants se sont déjà inscrits.

Ian Crookshank, doyen des étudiants du Collège Humber, affirme que les étudiants peuvent économiser de l’argent grâce aux jumelages, atténuant ainsi les pressions financières auxquelles ils sont confrontés.

« Les étudiants pourraient bénéficier d’une réduction s’ils acceptent d’effectuer certaines tâches ménagères qui pourraient les aider dans la maison, comme tondre la pelouse, faire la vaisselle, ou même simplement passer du temps et offrir de la compagnie », a-t-il déclaré.

Les étudiants qui s’inscrivent au programme peuvent vivre avec des hôtes et payer via une plateforme en ligne. Les propriétaires dont les logements sont vacants peuvent s’inscrire en ligne, publier une annonce et entrer en contact avec les étudiants pour trouver un locataire approprié.

Le Collège Humber n’est pas la seule école à tenter d’atténuer les pressions en matière de logement grâce à des jumelages avec des personnes âgées. En avril, le Georgian College s’est inscrit à un programme similaire avec Spaces Shared et une autre plateforme en ligne similaire, Homestay, pour jumeler des étudiants nationaux et internationaux avec des résidents locaux de Barrie.

« Une bénédiction », dit le senior

Aussi étrange que cela puisse paraître, certains étudiants internationaux vivant avec des aînés canadiens affirment qu’il n’aurait pas pu y avoir de meilleures conditions de vie.

Lorsqu’Awofadeju Olajide Simon, un étudiant international nigérian, a décidé de s’installer au Canada, toutes les options étaient bien hors de son budget.

Des amis au Canada lui ont dit qu’il serait plus facile de trouver un logement à l’intérieur du pays plutôt que d’écrire aux propriétaires de Toronto depuis le Nigeria.

« Ce n’était pas le cas. J’étais stressé pendant des jours », a-t-il déclaré.

Heureusement, un de ses professeurs l’a mis en contact avec un couple âgé, Hubert et Monica Campfens, de l’est de Toronto.

Le couple loue deux chambres et un sous-sol à des étudiants internationaux depuis 33 ans. Ils disent qu’ils aiment partager toute la maison avec les locataires et ne veulent pas qu’ils soient confinés dans leur chambre.

Hubert était un jeune adolescent en Hollande pendant la Seconde Guerre mondiale. Il dit que sa famille a accueilli deux Juifs et a menti à ses voisins pour les protéger. Il dit que ces années ont laissé sur lui un profond impact qui a continué à façonner ses expériences même après avoir déménagé au Canada en 1953.

« Je suis devenu préoccupé, et particulièrement par les minorités », a-t-il déclaré.

Au cours des trois dernières décennies, Hubert et Monica ont vécu avec des dizaines d’étudiants internationaux et d’immigrants.

« C’est une bénédiction. Cela ajoute beaucoup à notre qualité de vie », a déclaré Hubert, ajoutant que le couple ne voulait pas s’isoler après la retraite.

« Ma femme et moi avons beaucoup appris », a-t-il déclaré tout en continuant à partager de bons souvenirs d’anciens étudiants, y compris leurs différents emplois, un étudiant trouvant son partenaire dans le quartier et se mariant, jusqu’aux barbecues dans son jardin.

« Je me sentais chez moi », se souvient un étudiant international

Simon avait hâte de rencontrer les Campfen après des jours d’échange de courriels à propos de la location.

« La première chose qu’il a fait a été de me serrer dans ses bras », a déclaré Simon en parlant d’Hubert. « Je me sentais chez moi. »

Ils cuisinent désormais, écoutent de la musique, font du vélo et partagent des histoires entre eux.

Awofadeju Olajide Simon raconte qu’après plusieurs semaines stressantes sans pouvoir trouver un logement abordable, il a rencontré Hubert Campfens. « La première chose qu’il a faite a été de me serrer dans ses bras… Je me sentais chez moi », se souvient Simon. (Saloni Bhugra/CBC)

« Vous voulez continuer à faire partie de la communauté et pouvoir partager mes connaissances et ma sagesse avec une jeune génération », a déclaré Hubert.

Alors que de plus en plus d’étudiants continuent de s’inscrire à un programme de logement similaire, le Collège Humber affirme qu’il est toujours à la recherche d’hôtes. Crookshank affirme que le programme créera une situation « gagnant-gagnant » pour les étudiants et les hôtes.

Trouver un logement abordable partout au pays constitue un défi pour beaucoup, dit-il. Mais les nouveaux étudiants internationaux découvrent souvent qu’ils ne peuvent pas louer des logements qui nécessitent un crédit ou un emploi à temps plein.

« Et puis si vous ajoutez à cela la complexité d’être nouveau dans un environnement… c’est une situation complexe à laquelle nous sommes confrontés », a déclaré Crookshank.

Hubert Campfens et l’étudiant international Awofadeju Olajide Simon disent qu’ils aiment écouter de la musique ensemble. (Saloni Bhugra/CBC)

De son côté, Hubert encourage davantage de personnes âgées disposant de plus d’espace dans leur logement à ouvrir également leurs portes.

« Le fait que des étudiants internationaux partagent du temps et de l’espace avec vous est vraiment une grande contribution et rend votre vie bien plus riche que de rester seul », a-t-il déclaré.

Simon, quant à lui, dit qu’à travers ses conversations avec Hubert, il découvre le pays qu’il veut appeler chez lui.

« Parce que ce que l’on lit sur Internet ne rend pas justice à ce que l’on entend de quelqu’un qui a vécu toutes ces choses », a-t-il déclaré.