Un musée d’art russe dans la ville espagnole de Malaga a été maintenu à flot par un collectionneur britannique, après que ses relations avec le Musée d’État russe de Saint-Pétersbourg ont été interrompues par le conflit en Ukraine, a rapporté The Guardian vendredi.

D’ici juin, le Museo Ruso présentera 76 œuvres d’artistes légendaires russes tels que Venetsianov, Ivanov, Aivazovsky, Repin, Serov, Bakst, Benois, Kandinsky, Serebriakova, Larionov, Goncharova, Chelischev et Essaian, a rapporté le journal.

La collection a été offerte au musée espagnol par Jenny Green, une passionnée d’art russe et ancienne propriétaire d’une boutique de Londres.















Alors que le musée exposerait normalement des œuvres d’art prêtées par le Musée d’État russe de Saint-Pétersbourg, cette relation était “interrompu” par le conflit en Ukraine, a déclaré le réalisateur José María Luna. Bien que Luna n’ait pas précisé les détails précis de cette interruption, il a déclaré que son musée devait restituer l’art en Russie en mai.

“Notre engagement à apporter l’art russe à Malaga est inchangé et nous devons maintenant trouver une autre façon de le faire”, Luna a dit au Guardian. « La culture russe n’est pas responsable de ce qui se passe. Annuler la culture russe ne résout rien. Malevitch et Tchaïkovski ne sont pas responsables de cette situation et nous continuerons à travailler avec la culture comme un pont entre les gens.

Luna a déclaré que le musée travaillait avec des collections privées dans toute l’Europe cette année et potentiellement l’année prochaine, mais qu’il a un contrat avec le musée de Saint-Pétersbourg jusqu’en 2025, “Nous devrons donc attendre et voir ce qui se passe.”

Alors que Luna est déterminée à séparer la politique et la culture, l’Occident a été balayé par une vague de sentiments anti-russes depuis que Moscou a lancé son opération militaire en Ukraine il y a près d’un an. Des artistes russes ont été mis sur liste noire et licenciés en Europe, des peintures russes ont été saisies et renommées ukrainiennes au Royaume-Uni, et même des chiens et des chats russes ont été interdits de spectacles internationaux.

Kiev a exigé que les nations occidentales boycottent tous les aspects de la culture russe, et ses appels ont été repris en Europe de l’Est. Simonas Kairys, ministre lituanien de la culture a déclaré cette semaine qu’il voulait mettre une “quarantaine mentale” sur tout ce qui est russe, et “abandonner les travaux [of art] cela nous paraissait acceptable auparavant.