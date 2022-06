Un collectif radical prend le contrôle de l’une des plus grandes expositions d’art au monde

J’ai entrepris plusieurs jours de nongkrong à Gudskul, arriver dans le calme du milieu de la matinée pour s’asseoir sous les arbres à pain avec tous ceux qui étaient prêts à discuter. Lorsque les collectifs ont acheté la propriété, elle possédait un terrain de football en salle, donc ruangrupa a gardé le toit élevé intact et a construit deux étages de cabines à l’intérieur – certaines avec des cloisons sèches et des fenêtres en verre, d’autres à partir de conteneurs d’expédition. De l’autre côté d’un passage central bordé d’arbres se dressent d’autres conteneurs d’expédition : empilés en deux, dans une rangée lumineuse, comme un arrangement enfantin fastidieux de Legos. En fin d’après-midi, lorsque Jakarta a reçu son averse habituelle, Gudskul ronronnait d’activité. Cours sur Zoom. Un salon de tatouage. Une station de radio appelée rururadio. Un archiviste dans la bibliothèque compacte. Un laboratoire de création graphique. Une maison d’édition et une boutique proposant des traductions indonésiennes de la littérature mondiale. Artistes dans leurs studios de conteneurs maritimes. Et partout, la sensation d’une fermentation lente – le sentiment que, alors que les gens flottaient sur les orbites les uns des autres, ils étaient galvanisés de manière créative, travaillant tout le temps vers de nouveaux arts et de nouvelles idées. Pas nécessairement de grands projets, comme l’a dit Andan, mais de petits récits riches avec une grande fréquence.

Pour étoffer certaines de ces abstractions, considérez les expositions de ruangrupa lors de deux expositions : la Triennale Asie-Pacifique à Brisbane en 2012 et la Biennale de São Paulo en 2014. Cette période s’est avérée être un tournant, explique Farid Rakun, un architecte qui a rejoint ruangrupa en 2010. Pour Brisbane, ruangrupa a inventé un groupe de rock indonésien underground des années 1970, créé des souvenirs et persuadé les rockers de Brisbane de témoigner de l’influence du groupe. C’était un travail sauvage et captivant, et cela ravissait ruangrupa, en particulier, que la ruse s’échappe du musée et se répande dans la vie réelle. « Des années après cela, quelqu’un nous a montré un article de blog parlant des Kuda », a déclaré Darmawan. « Je pense qu’ils ne savaient pas que c’était en fait de la fiction, parce que c’était une écriture très sérieuse, parlant de la façon dont la scène punk indonésienne a influencé la scène punk de Brisbane. » Mais tout cela était encore « plus proche de ce que les gens comprennent comme des projets artistiques », m’a dit Rakun. São Paulo, en revanche, est devenue « la première fois que nous nous mettions en scène ». Après cela, dit-il, les invitations aux festivals d’art se sont multipliées, « boum-boum-boum-boum », et l’exportation de ruangrupa – ses exercices de collectivité – est devenue la convention.

A São Paulo, ruangrupa planifiait très peu et ne faisait presque rien. Au lieu de cela, a déclaré Rakun, ils ont reproduit la présence et les méthodes de ruangrupa sur place. En amont de la biennale, ils se sont envolés deux fois pour le Brésil afin de rencontrer d’autres collectifs : graphistes, architectes et militants. « Dites-nous ce qui se passe dans votre ville », a demandé ruangrupa à titre de recherche, en apprenant au passage les chansons de karaoké les plus chaudes, les motos-taxis de São Paulo qui ressemblent à ceux de Jakarta. ojeks et sur une place publique qu’un collectif d’architectes s’employait à préserver. « C’était leur façon de s’attaquer à une ville qui ressemblait à Jakarta en termes de croissance et d’histoire du colonialisme », a déclaré Charles Esche, le conservateur de cette biennale.

Dans l’espace qui leur est assigné, au rez-de-chaussée d’un immeuble Oscar Niemeyer, ils ont aménagé un plan réduit ruruhouse : canapés pour nongkrong, une place pour rururadio, un autre pour une galerie. Et dans cette maison loin de chez soi, ruangrupa a engagé un dialogue entre Jakarta et São Paulo. La galerie a accueilli des œuvres d’artistes des deux villes. Un chariot de nourriture Paulista, reconverti en projecteur de cinéma, diffusait des films de l’OK. Archives vidéo et collectif de São Paulo. Comme un rururadio le remplaçant, ruangrupa a érigé une petite tente et a invité les gens à participer au karaoké ; ils se sont assis les jambes croisées sur le sol et ont chanté des chansons portugaises, anglaises et indonésiennes. Esche a rappelé que les conducteurs d’ojek de São Paulo – qui ne sont généralement pas le genre de personnes qui se sentent les bienvenues aux biennales – traînaient autour du ruruhouse, offrir des promenades aux visiteurs.