Un collectif de femmes autochtones veut que les universités révoquent les diplômes honorifiques de Turpel-Lafond

Un groupe de femmes autochtones, dont Lillian Dyck, la première personne d’ascendance autochtone à siéger au Sénat du Canada, demande aux universités canadiennes de révoquer les diplômes honorifiques qu’elles ont accordés à Mary Ellen Turpel-Lafond.

Il y a trois semaines, CBC a publié un article sur Turpel-Lafond, un universitaire renommé et ancien juge, qui pendant des décennies a prétendu être un Indien d’ascendance crie.

Une enquête de la CBC a révélé que ses affirmations ne correspondaient pas aux dossiers accessibles au public.

Depuis la publication, Turpel-Lafond n’a contredit aucun fait décrit dans l’enquête de CBC, et n’a fourni aucune preuve qu’elle est en fait une Indienne visée par un traité ou qu’elle a une ascendance crie.

Dans un communiqué publié le 14 octobre, elle a dit qu’elle croyait que son père avait été adopté par une famille crie de Norway House, au Manitoba. par ses grands-parents non autochtones. Elle a également déclaré: “Je n’ai jamais obtenu de poste sur la base d’une action positive.”

Le Collectif des femmes autochtones, un groupe formé après la publication de l’histoire, affirme que l’illustre carrière de Turpel Lafond était “inextricablement liée et fondée sur une histoire d’identité autochtone, de marginalisation et de traumatisme historique; une histoire que Mme Turpel-Lafond refuse de vérifier”.

À la lumière de cela, le groupe, composé de femmes autochtones de divers horizons, demande à toutes les universités canadiennes qui lui ont accordé des doctorats honorifiques de les révoquer.

“L’octroi d’un doctorat honorifique à un prétendant [pretend Indian] fait avancer la notion coloniale selon laquelle une personne de race blanche se faisant passer pour Indigeneity est un candidat digne et approprié », indique le communiqué. « Il applaudit également la bravoure volée des femmes autochtones qui ont lutté pour leurs réalisations et sont devenues des champions et des voix pour leur peuple.

Selon le CV de Turpel-Lafond et une recherche de documents accessibles au public, elle a reçu des doctorats honorifiques de 12 universités, dont l’Université des Premières Nations du Canada, l’Université de Regina, l’Université Mount Saint Vincent, l’Université Thomson Rivers, l’Université Brock, l’Université de l’île de Vancouver. , Osgoode Hall Law School – Université York, Université McGill, Université Simon Fraser, Université Saint Thomas, Université Royal Roads et Université Carleton.

CBC contacte ces institutions pour obtenir des réponses à la demande du groupe.

Lisez la déclaration du Collectif des femmes autochtones ici :

“Il doit y avoir une sorte de sanction”: Dyck

La sénatrice à la retraite Lillian Dyck, qui a également travaillé comme professeure à l’unité de recherche en neuropsychiatrie de l’Université de la Saskatchewan, a déclaré que ces universités étaient confrontées à un choix difficile.

“C’est comme si un étudiant était surpris en train de tricher. Que faites-vous? Il doit y avoir une sorte de sanction”, a déclaré Dyck, l’une des femmes s’exprimant au nom du collectif. “Et la façon dont les universités peuvent sanctionner est de retirer un diplôme honorifique.”

Dyck a reconnu qu’une telle décision serait un “grand pas”.

« Ont-ils le courage de le faire ? elle a demandé.

La sénatrice à la retraite Lillian Dyck fait partie du groupe de femmes autochtones demandant aux universités de révoquer les diplômes honorifiques qu’elles ont décernés à Mary Ellen Turpel-Lafond (Courtney Markewich/CBC)

Dyck a déclaré qu’elle comprenait la peur qui peut découler d’une action contre une personne aussi éminente et qu’elle la ressent elle-même, même si elle est une sénatrice à la retraite qui vient de recevoir l’Ordre du Canada.

“C’est un peu effrayant de défier publiquement quelqu’un comme ça parce que tu as peur de ce qui va t’arriver, parce que les gens vont te dire : ‘Qu’est-ce qui ne va pas avec toi Lillian ? être? Elle a fait des choses incroyablement bonnes. “”

Dyck a déclaré qu’elle ne pouvait pas laisser passer cela car il semble que Turpel-Lafond ait construit une carrière en prétendant être quelque chose qu’elle n’est pas.

“Elle-même n’est pas disposée à montrer la moindre preuve qu’elle est réellement autochtone, et je pense que la prépondérance des probabilités montre certainement qu’elle n’est pas autochtone – elle est [of] Ascendance européenne », a déclaré Dyck.

“Ce qu’elle a fait n’était pas bien. … Elle ne s’est pas comportée honorablement. Alors devrait-elle avoir ce diplôme honorifique? Non.”

Dyck a déclaré que ces universités ont une introspection à faire en examinant leurs réponses, car le reste du pays les regardera.

Elle a déclaré que les universités sont “considérées comme les bastions des normes académiques élevées, de l’éthique, de l’intégrité, de l’équité et de la justice, etc.”.

Mais, dit-elle, s’ils ne font rien, “cela rend ce diplôme honorifique moins qu’il ne le devrait”.