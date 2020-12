Le mystère entourant les monolithes métalliques découverts à travers le monde semble être révélé après qu’un collectif d’art du Nouveau-Mexique a revendiqué la responsabilité.

Des théories du complot spéculant des extraterrestres ont circulé lorsqu’un monolithe en acier inoxydable de 10 pieds a été découvert dans une région reculée du désert de l’Utah par des responsables de la faune le 18 novembre.

Près de deux semaines plus tard, une installation similaire a été repérée surplombant une rivière sur la colline Batca Doamnei dans la ville de Piatra Neamt dans le nord de la Roumanie.

Et une troisième structure est apparue au sommet de la Pine Mountain à Atascadero, en Californie, mercredi dans un autre rebondissement.

Le monde était fasciné lorsqu’un mystérieux monolithe est apparu dans un désert de l’Utah (à gauche) en novembre, puis un deuxième a été trouvé à Piatra Neamt, en Roumanie, peu de temps après

Mercredi, un troisième monolithe métallique a été photographié au sommet de la Pine Mountain à Atascadero, en Californie (photo)

Maintenant, l’artiste le plus célèbre a apparemment pris le crédit pour les installations triangulaires et les vend pour 45 000 $.

Le collectif d’art, basé à Santa Fe, a publié vendredi une image d’un grand monolithe en train d’être sorti d’un atelier.

‘Vérifié Enregistrement … des collectionneurs intéressés par un monolithe extraterrestre officiel? Demander 45000 $ », lit-on dans le message, se moquant des nombreuses conspirations en ligne.

Matty Mo, fondateur de The Most Famous Artist, a partagé une photo montrant un monolithe métallique en train de rouler autour d’un espace de travail

Un deuxième article montrait le monolithe viral de l’Utah avec la légende «monolith-at-a-service.com» et les spécifications de l’œuvre d’art, en notant entre autres «matériaux de qualité muséale».

Le compte de l’artiste le plus célèbre a ensuite partagé des photos Instagram d’articles couvrant les monolithes, l’art conceptuel original et, peut-être le plus révélateur, l’artiste masqué qui est apparu en train de créer un monolithe.

«Tu veux dire que ce n’était pas des extraterrestres?! Monoliths-as-a-service.com », pouvait-on lire dans la légende.

L’artiste le plus célèbre a commencé à partager des photos des monolithes métalliques sur Instagram vendredi et les a évalués à 45000 $

Un ensemble de photos sur Instagram a montré un homme masqué en train de créer les monolithes

La légende de la photo Instagram disait: « Vous voulez dire que ce n’était pas des extraterrestres?! Monoliths-as-a-service.com »

Lorsque les abonnés ont demandé au compte Instagram « était-ce vous? », Le compte a répondu: « si vous parlez de nous, oui. »

Le compte a également partagé une photo d’un quatrième monolithe dans Joshua Tree Park.

‘UN AUTRE Monolithe à l’extérieur de Joshua Tree. Cela fait 4. Qu’est-ce que cela signifie? la légende de la photo est lue.

Le fondateur du collectif d’art, Matty Mo, a parlé des installations artistiques dans une interview avec Mashable, mais s’est arrêté avant de donner une réponse pure et simple.

«Je ne peux pas dire grand-chose à cause de la légalité de l’installation originale», a déclaré Mo à Mashable via DM.

« Je peux dire que nous sommes bien connus pour des cascades de cette nature et qu’à l’heure actuelle, nous proposons des objets d’art authentiques à travers des monolithes en tant que service. Je ne peux pas publier d’images supplémentaires pour le moment, mais je peux vous en promettre plus dans les jours et semaines à venir.

La publication a noté que Mo « ne confirmerait ni ne nierait qu’il prenait du crédit et ne partagerait pas de preuve supplémentaire ».

Le fondateur de l’artiste le plus célèbre Matty Mo (photo) n’a pas tout à fait confirmé l’implication du groupe dans une interview avec Mashable

Mashable a noté que le monolithe roumain n’avait été représenté nulle part sur les réseaux sociaux ou le site Web du groupe.

Mo a dit que c’était parce qu’il « n’avait que 3 spots pour les photos sur mon site ».

Mo a commencé à partager des images des monolithes sur son compte Twitter jeudi.

Cependant, Mashable a noté que Mo pourrait avoir des collaborateurs potentiels en Carlos Estrada, un créateur de contenu au Media Arts Lab, et Erik Junke, un photographe.

Estrada aurait fait allusion à ses contributions sur Instagram, écrivant: « Est-ce que moi et @themostfamousartist avons fait le monolithe? »

Le récit de l’artiste le plus célèbre a répondu: «PAS NON».

L’artiste le plus célèbre a partagé un quatrième monolithe du parc national de Joshua Tree sur sa page Intagram

Junke a partagé deux photos du désert californien sur leur Instagram en septembre et octobre.

Chaque photo, intitulée «Doorway» et «Doorway II», comportait des rectangles lumineux modifiés dans la photo et était étiquetée «#monolith».

Ils auraient été inclus dans les histoires Instagram de l’artiste le plus célèbre avec des légendes telles que: « Les gens parlent-ils de monolithes ou quelque chose du genre? C’est comme s’ils ne l’avaient pas vu venir.

«Ils sont partout et il y en aura beaucoup plus à localiser. Allez directement à la source pour en savoir plus et obtenez votre propre @TheMostFamousArtist @TMFACommunity », lit-on dans une autre légende, par Mashable.

Les trois monolithes d’origine ont été supprimés depuis leur installation.

Dans l’Utah, des images de quatre hommes travaillant en pleine nuit pour enlever le monolithe ont émergé.

Sylvan Christensen et Andy Lewis se sont identifiés sur Instagram comme l’un des hommes, et Christensen a partagé une vidéo montrant une partie du processus.

Le court clip, qui a déjà été visionné plus de 100000 fois sur TikTok, était sous-titré: « N’abandonnez pas votre propriété personnelle sur les terres publiques si vous ne voulez pas qu’elle soit retirée #utahmonolith #leavenotrace », accompagnée d’un haussement d’épaules emoji.

Le monolithe en Roumanie a disparu quatre jours seulement après son arrivée inattendue.

« La structure de 2,8 mètres de haut a disparu du jour au lendemain aussi silencieusement qu’elle avait été érigée la semaine dernière », a déclaré à Reuters le journaliste Robert Iosub du journal local Ziar Piatra Neamt, qui avait vu la structure.

« Une personne non identifiée, apparemment un mauvais soudeur local, a réussi … maintenant, il ne reste plus qu’un petit trou recouvert de sol rocheux », avaient découvert des journalistes locaux, a-t-il déclaré.

Un grand monolithe de 10 pieds de haut est apparu dans la rue devant le magasin de bonbons de grand-père Joe à Pittsburgh

La structure en tôle avait un joint mal soudé, a-t-il ajouté.

Une porte-parole de la police de Piatra Neamt, Georgiana Mosu, a déclaré que les agents mènent une enquête sur la structure installée illégalement, qui a été placée dans une zone archéologique protégée à partir du 27 novembre.

Les responsables de la ville de Californie ont déclaré que leur monolithe avait disparu tôt jeudi matin. Selon un communiqué de presse, une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montrait un groupe d’hommes en train de retirer l’œuvre d’art et de la remplacer par une croix en bois.

Pendant ce temps, un monolithe similaire – ou copieur – est apparu jeudi à l’extérieur du magasin de bonbons de grand-père Joe à Pittsburgh, en Pennsylvanie.