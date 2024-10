Un collaborateur de Flaming Lips est décédé à 17 ans

Nell Smith, la jeune chanteuse canadienne qui a collaboré avec The Flaming Lips, est décédée à l’âge de 17 ans.

Sa famille a confirmé la tragique nouvelle lundi à une déclaration Instagram.

« Cela nous fait tellement de peine de dire que notre fille fougueuse, talentueuse, unique et magnifique nous a été cruellement enlevée samedi soir », a commencé la déclaration, écrite par les membres de sa famille Jude, Rachel, Jed et Ike.

Nell Smith. Instagram / @nellsmithmusic

« Nous sommes sous le choc de l’actualité et ne savons pas quoi faire ou dire », ont-ils poursuivi. « Elle avait tellement plus à expérimenter et à donner à ce monde, mais nous sommes reconnaissants qu’elle ait pu expérimenter autant de choses au cours de ses 17 années. Elle a laissé une marque indélébile sur la parole et un gouffre in comblable dans nos cœurs.

« Tenez vos enfants très fort ce soir et pour l’instant, laissez-nous travailler sur les choses. Nous crierons quand nous aurons besoin de vous », conclut le communiqué.

La cause du décès de Smith n’a pas encore été confirmée par sa famille.

Cependant, le leader des Flaming Lips, Wayne Coyne, a affirmé dimanche lors du concert du groupe de rock à Portland, dans l’Oregon, que Smith avait été tué dans un accident de voiture.

Dans images de fans de l’émission, Coyne, 63 ans, a déclaré : « Nous avons une très triste annonce à faire ce soir. Nous avons une amie canadienne, elle s’appelle Nell. … Nous avons reçu aujourd’hui des messages très tristes selon lesquels elle a été tuée dans un accident de voiture la nuit dernière et cela nous rappelle une fois de plus le pouvoir de la musique.

Nell Smith se produisant à Los Angeles. Instagram / @nellsmithmusic

Simon Raymonde, propriétaire du label Bella Union qui prévoyait de sortir le premier album de Smith en 2025, a également posté un hommage émouvant à la défunte star sur Instagram.

«Nous sommes tous choqués et dévastés d’apprendre le décès soudain et tragique de notre artiste et chère amie Nell Smith, ce week-end en Colombie-Britannique», a écrit Raymonde, 62 ans, au nom de Bella Union.

Simon Raymonde et Nell Smith. Instagram / @mrsimonraymonde

« Smith n’avait que 17 ans et se préparait pour la sortie de son premier disque solo début 2025 sur Bella Union, réalisé à Brighton avec Jack et Lily Wolter de Penelope Isles », poursuit le communiqué.

« Bien que nous essayions tous d’accepter cette terrible nouvelle, et par respect pour la famille en deuil de Nell, nous ne sommes pas en mesure de faire d’autres commentaires pour le moment. »

À 12 ans, Smith a assisté à l’un des spectacles des Flaming Lips en 2018 et a noué des liens avec Coyne. Elle a finalement travaillé avec le groupe sur « Where the Viadcut Looms », un album de reprise de novembre 2021 de la musique de Nick Cave and the Bad Seeds.

Cave, 67 ans, a fait l’éloge de Smith et de sa reprise de « Girl in Amber » sur Les dossiers de la main rouge en 2021, écrivant : « Cette version de Girl in Amber est tout simplement adorable, j’allais dire que Nell Smith habite la chanson, mais c’est faux, elle abandonne plutôt la chanson, d’une manière que je ne pourrais jamais faire.

« Nell fait preuve d’une compréhension remarquable de la chanson, d’un sentiment d’impartialité à la fois beau et effrayant. J’adore ça. Je suis fan », a ajouté le musicien australien.

Smith a créé un Page de collecte de fonds Kickstarter l’année dernière pour l’aider à financer son premier album. La page a récolté plus de 17 000 $ sur son objectif initial de 10 000 $.

« J’ai toujours aimé la musique et j’ai commencé à écrire certaines des chansons qui figureront sur cet album quand j’avais 12 ans. Les voir prendre vie est vraiment excitant », a écrit Smith sur la page.

Elle a également déclaré qu’elle espérait que l’album et une tournée ultérieure « aideraient à financer mon véritable rêve, qui est d’aller à une école de musique au Royaume-Uni ».