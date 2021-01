Un musicien qui a travaillé avec David Bowie sur son dernier album avant sa mort a laissé entendre qu’il pourrait y avoir un « album perdu » de travail sur lequel la star décédée travaillait.

L’icône de la musique David est décédé le 20 janvier 2016, à l’âge de 69 ans, à la suite d’une bataille secrète contre le cancer.

Sa dernière sortie de son vivant était l’album Blackstar, sorti le 8 janvier 2016 – deux jours seulement avant sa mort.

Alors que le producteur de l’album Tony Visconti a été cité disant que l’album était destiné à être un «cadeau de départ» pour les fans et une «chanson de cygne» par la légende de la musique, un autre musicien qui a travaillé sur l’album a suggéré qu’un autre disque était en préparation lorsque David décédés.







Le saxophoniste Donny McCaslin, 54 ans, a suggéré que David prévoyait de retourner dans le studio le même mois qu’il est décédé.

NME cite Donny en disant: «Il y a le récit de Blackstar étant cet adieu, ce que je comprends totalement.

«Mais cela coexiste avec le fait qu’il était tellement créatif. Il prévoyait d’en faire plus.







Il a ajouté: « Il travaillait sur de la nouvelle musique et il voulait enregistrer en janvier. »

On ne sait pas si la musique, les enregistrements ou l’écriture avaient été terminés pour l’album mystère avant la mort de David.

Deux albums posthumes sont sortis l’année dernière pour célébrer le travail de David.

Un EP intitulé Is It Any Wonder? est sorti en février 2020 avec de la musique qui avait été enregistrée par l’artiste entre 1995 et 1997.

Le record de six titres a atteint le numéro 10 au Royaume-Uni.







Alors qu’un album live intitulé ChangesNowBowie est sorti en août 2020 – et a atteint le numéro 17 au Royaume-Uni.

Le dernier album studio original de David, Blackstar, a passé trois semaines au sommet des charts britanniques en 2016 et était le cinquième album le plus vendu au Royaume-Uni cette année-là.

Alors que l’album était également le premier album à être en tête du palmarès des albums Billboard 200 aux États-Unis dans les jours qui ont suivi la mort de choc de David.