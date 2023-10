Un colis suspect sur un avion force la fermeture de l’aéroport de Manchester

L’aéroport de Manchester a été contraint de fermer son aérodrome mardi soir après que la police a enquêté sur un vol Emirates après avoir signalé un colis suspect à bord.

L’avion, qui a décollé vers 14h30 de Dubaï, a atterri à Manchester mardi soir et a été retenu pour une évaluation plus approfondie.

La police du Grand Manchester (GMP) a déclaré qu’aucun objet suspect n’avait été découvert et qu’aucune arrestation n’avait été effectuée. Une source a indiqué que l’aérodrome avait été fermé pendant une courte période après l’arrivée du vol EK019 avant la reprise des opérations normales à 19h55.

Les passagers ont débarqué de l’avion.

Un porte-parole de la force a déclaré : « Vers 19h20 ce soir, la police du Grand Manchester a été informée d’un e-mail affirmant qu’il y avait un colis suspect sur un vol.

« L’avion avait atterri à l’aéroport de Manchester et a été retenu pour une évaluation plus approfondie. Les recherches et les contrôles de sécurité ont été effectués et aucun élément suspect n’a pour l’instant été trouvé.

« Les passagers ont désormais débarqué de l’avion avec des agents supplémentaires sur place pour répondre à toutes leurs questions et les rassurer visiblement. Aucune arrestation n’a été effectuée à ce stade.

Une forte présence policière était sur les lieux ainsi qu’un certain nombre de camions de pompiers sur la piste, a rapporté le Manchester Evening News.

Un porte-parole de la compagnie aérienne Emirates a déclaré : « Nous pouvons confirmer que le vol EK019 arrivant à Manchester aujourd’hui a été soumis à des contrôles de sécurité supplémentaires à son arrivée.

« L’équipage d’Emirates et les équipes au sol ont pleinement coopéré avec les autorités.

« Après que les autorités locales ont autorisé l’avion, il s’est rendu à la porte d’embarquement où les passagers ont débarqué normalement. »