Un coiffeur syrien remporte le record du monde Guinness de la “plus haute coiffure” à 2,90 mètres

Les coiffures sont devenues un outil de mode qui doit être ajusté pour avoir l’air tendance et vogue. Le couvre-chef est également utilisé pour aller au-delà de la création d’un look exubérant et faire une déclaration à la mode. Mais connaissez-vous la coiffure la plus haute créée à ce jour ? Le coiffeur syrien Dani Hiswani a établi le record du monde Guinness (GWR) pour la coiffure la plus haute le 16 septembre de cette année. GWR a partagé la vidéo jeudi qui montrait Hiswani faisant la “coiffure la plus haute” à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Dans le clip partagé sur Instagram, on pouvait voir Hiswani coiffer les cheveux d’une femme en forme d’arbre de Noël mesurant 2,90 mètres de haut, soit l’équivalent de 9 pieds 6,5 pouces. La vidéo commence avec la dame portant un casque qui a trois petits poteaux debout. Le Noël a été conçu de manière complexe sur la tête de la femme à l’aide de perruques, d’extensions de cheveux et de diverses décorations et boules de Noël pour créer une coiffure élégante.

L’exploit record a été partagé par GWR sur les réseaux sociaux qui ont montré le clip du coiffeur bien connu. “La plus haute coiffure… 2,90 mètres (9 pieds 6,5 pouces) par Dani Hiswani”, lit la légende IG.

Selon un communiqué de GWR, Hiswani a précédemment créé un petit arbre de Noël sur une femme, mais voulait se mettre au défi en créant la coiffure la plus haute en forme d’arbre de Noël afin de battre le titre Guinness World Records.

Cependant, les internautes ne semblaient pas tout à fait d’accord avec le record, car l’un d’eux a déclaré : “Une coiffure uniquement avec ses propres cheveux doit être considérée plutôt qu’une supposition supplémentaire maintenant que ce record du livre Guinness est devenu un concept commercial”. “La quantité de” cheveux “dans cela donne l’impression que ce n’est pas quelque chose qui devrait être considéré comme le disque, le disque devrait être avec tous les vrais cheveux et non soutenu par un chapeau”, a déclaré un autre utilisateur en ligne tandis que le troisième était d’avis, ” Appropriation culturelle !! Ils auraient dû utiliser sa texture naturelle de cheveux.

