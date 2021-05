Un coiffeur pakistanais utilisant un couteau de boucher et du verre brisé pour coiffer ses cheveux met le feu à Internet

Un coiffeur pakistanais prend «quelque chose de nouveau» à un autre niveau, et assez bizarrement, les gens aiment ça. Ali Abbas, qui dirige son salon à Lahore, utilise des marteaux, des hachoirs à viande, un bloc de boucher et du verre brisé pour couper les cheveux de ses clients. Non seulement cela, il met littéralement le feu aux cheveux de ses clients à l’aide d’un chalumeau pour le coiffage. «Cette idée n’était pas une blague», dit Abbas en s’adressant aux informations de l’AFP. Il dit qu’il voulait faire quelque chose de différent et en 2016, il a dévoilé ses méthodes non conventionnelles de coiffure. Il dit qu’il a pratiqué pendant environ un an avant de commencer à offrir des coupes de cheveux à ses clients.

Les clients disent ne pas avoir peur du feu ou des autres techniques utilisées par Abbas qui semblent dangereuses. Une femme, qui se rend régulièrement au salon d’Abbas pour des coupes de cheveux, pense que ses cheveux poussent plus vite lorsqu’ils sont coupés à l’aide de couperets et de marteaux que lorsqu’ils sont coupés à l’aide de ciseaux. Elle dit qu’elle n’a pas peur et qu’elle aime le processus parce qu’elle y est habituée.

De temps en temps depuis 2016, les vidéos d’Abbas deviennent virales sur Internet et il est couvert par les chaînes d’information. « Lorsque vous apparaissez sur une plateforme et que les gens vous voient, les gens disent » nous devons essayer ça « », a déclaré Abbas à l’AFP. Selon lui, sa clientèle a considérablement augmenté depuis qu’il a commencé ses nouvelles méthodes.

Abbas était également dans l’actualité il y a deux ans avec ses couperets et ses marteaux. Une vidéo de la pratique bizarre de son métier était devenue virale. À cette époque, il chauffait le bord des couperets à l’aide d’un briquet.

Cependant, Abbas n’est pas le seul coiffeur à utiliser ces pratiques hors du monde pour attirer l’attention et amuser ses clients. En 2017, une vidéo a été largement partagée dans laquelle un autre coiffeur pakistanais peut être vu coiffer les cheveux d’un client en mettant le feu à ses cheveux à l’aide d’un briquet. Un autre barbier pakistanais utilise 27 paires de ciseaux ensemble pour donner une coupe de cheveux à ses clients.

Regardez ici:

Inutile de dire que les gens étaient amusés.

« Quand un boucher était fasciné par le métier de barbier », a plaisanté l’un dans les commentaires.

« Ça marche. Je suis surpris. Je pourrais l’essayer. «

«Les poux de tête, les tiques, les puces et ses œufs… disparu! (Sic)»

