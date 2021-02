Becky Robinson était récemment à la maison pour regarder Dancing on Ice quand elle a eu une triste réalisation.

La coiffeuse, qui a été forcée de fermer son entreprise pendant la pandémie de coronavirus, dit qu’elle a été frappée par «l’injustice» de célébrités de la télévision, telles que Holly Willoughby, en mesure de glamour et de se faire coiffer et se maquiller, tout ceux qui ne travaillent pas dans l’industrie ne le peuvent pas.

L’homme de 33 ans, spécialisé dans les extensions de cheveux, a l’impression que c’est « une règle pour nous, une règle pour eux ».

Becky a particulièrement critiqué la démonstration de gratitude «très publique» de Holly pour son équipe de beauté sur les médias sociaux avant le spectacle de patinage, le décrivant comme la «cerise sur le gâteau».









Elle prétend que «les cheveux et la beauté sont les cheveux et la beauté», que vous travailliez avec des stars ou «untel» et que les règles devraient être les mêmes pour tous.

La mère célibataire, qui vit à Sandbach, Cheshire, a déclaré: « Quelque chose m’a frappé – je me suis dit » attendez une minute, je regarde ça et je vois qu’ils publient des posts Instagram remerciant leurs stylistes célèbres « .

«Cela a été rendu très public – je me suis alors dit« ce n’est pas juste »- c’était un peu la cerise sur le gâteau de voir cela.

« Bien sur elle [hairstylist] qu’elle a le droit de travailler. C’est exaspérant d’avoir un bébé de 11 mois, une maison à gérer et à louer à payer et je n’ai pas le droit de travailler, mais si vous êtes sous les projecteurs, vous êtes autorisé à le faire.

« Comment est-ce juste, alors que les petites entreprises souffrent vraiment? »













(Image: Kennedy News and Media)



Elle poursuit: «Étant donné que nous sommes dans une pandémie et un verrouillage national, pour le bien de la télévision en direct, je ne pense pas que ce soit acceptable.

«C’est juste frustrant de savoir que si vous êtes quelqu’un ou une célébrité, vous pouvez vous coiffer et vous maquiller, mais je ne peux pas faire les cheveux de telle ou telle personne sur la route.

« Je ferais toutes les réglementations possibles et cocherais chaque case [to operate safely] si cela signifiait que je pouvais travailler. «

Becky a ajouté que sa diatribe n’était « pas une fouille chez Holly en particulier » car elle aime la regarder et Phillip Schofield, mais elle est furieuse que ce soit « une règle » pour ceux à la télévision et une autre pour la « maman qui travaille régulièrement ».

La réglementation Covid actuelle du gouvernement pour les services de contact étroit pendant le verrouillage national depuis le 6 janvier comporte une clause d’exemption pour ceux qui travaillent dans la « production cinématographique et télévisuelle ».

Ils déclarent: «Vous ne pouvez quitter votre domicile à des fins professionnelles que s’il n’est pas raisonnable pour vous de faire votre travail à domicile.

« Ceux qui fournissent des services de contact étroit à partir d’un environnement mobile, y compris leur propre domicile, chez d’autres personnes et dans des environnements de vente au détail (comme une concession dans une entreprise plus grande et distincte) doivent également cesser leurs activités. Les entreprises peuvent continuer à vendre des produits de détail (tels que sous forme de shampoing ou de produits de beauté) en ligne ou via click-and-collect.

<< Ceux qui fournissent leurs services à titre professionnel dans le cadre des secteurs qui restent ouverts peuvent continuer à fonctionner. Par exemple, les maquilleurs dans la production cinématographique et télévisuelle et sur les tournages de mode. Cependant, ces services ne peuvent pas être fournis dans des locaux nécessaire pour fermer. "

Becky a partagé son point de vue sur la question sur Facebook et son message a recueilli plus de 5800 likes, commentaires et partages.

Beaucoup de gens étaient tout aussi furieux de voir des stars se relooker et les accusaient de «frotter du sel dans la plaie» à ceux qui devaient se passer de coupes de cheveux, de socialisation ou même de travail.

Une personne a répondu à son message en écrivant: « Ils devraient sûrement se coiffer et se maquiller eux-mêmes. C’est en train de frotter du sel dans les plaies de tous les coiffeurs et esthéticiennes qui se débattent maintenant. pourraient faire leurs propres cheveux et maquillage. «

Un autre a commenté: « Absolute f ** ing p ** s take. Les petites personnes comme moi qui sont sur les os de mon a ** e parce que je suis un nail tech mais les gens qui font déjà une menthe de toute façon portent sur faire une baise menthe et ont des techniciens / mua, etc. qui sont exemptés des règles – quelle blague. »

Un porte-parole de Dancing On Ice a déclaré: « Le spectacle a mis en place des protocoles stricts pour assurer la santé et la sécurité de tous les contributeurs et du personnel, qui sont régulièrement surveillés et mis à jour pour refléter les directives actuelles. »

La coiffeuse et maquilleuse de Holly Willoughby ont également été contactées pour commentaires.

