Un coiffeur célèbre affirme qu’Anne Hathaway l’a traité « comme un serviteur », Jennifer Lopez le considérait comme une « poubelle ».

Le coiffeur de célébrités de longue date, Emanuel Miller, affirme qu’Anne Hathaway et Jennifer Lopez sont deux des pires stars avec lesquelles il a travaillé au fil des ans.

« J’ai fait un film avec Anne Hathaway et ça a été l’une de mes pires expériences », Miller allégué dans l’épisode de cette semaine du podcast « What It Was Like ».

«Anne ne m’a jamais reconnu en tant que personne. Pendant quatre mois et demi, elle m’a traité comme une servante.

Il se souvient avoir travaillé avec Hathaway comme l'une de ses « pires expériences ».

Miller a également affirmé avoir eu une altercation cauchemardesque avec Jennifer Lopez.

Cependant, Hathaway a nié ces allégations dans une déclaration à Page Six.

« C’est malheureux d’entendre que les souvenirs de Manny de notre temps ensemble diffèrent si radicalement du mien », a-t-elle déclaré. « Je continue de lui souhaiter le meilleur. »

Au cours de l’épisode du podcast, le spécialiste de la beauté a noté que sa fille était à l’époque une remplaçante pour le film, affirmant que pas une seule fois l’actrice de « Princess Diaries » n’avait interrogé Miller sur sa famille.

« Anne ne m'a jamais reconnu en tant que personne… elle m'a traité comme une servante », a-t-il affirmé.

Les représentants de Hathaway ont nié ces allégations dans une déclaration à Page Six.

«Je faisais [Anne’s] cheveux personnellement, juste en tête-à-tête, je faisais juste ses cheveux », se souvient-il. « Elle n’a jamais dit : ‘Votre fille. Avez-vous d’autres enfants ? ou « Depuis combien de temps êtes-vous marié? » Il n’y a jamais eu de conversation personnelle.

Miller a ensuite expliqué qu’il avait eu de nombreuses conversations amicales et chaleureuses avec d’autres célébrités au fil des ans – comme Cate Blanchett, Johnny Depp et Tom Hanks – mais qu’« Anne Hathaway n’avait jamais fait ça ». Il a également affirmé que, comme Hathaway, il aurait eu un horrible interaction avec Lopez il y a des années.

« Tous [of a] Soudain, on nous a dit que la prochaine invitée était en route, c’est Jennifer Lopez », a partagé Miller à propos d’une apparition inconnue dans un talk-show pour la chanteuse.

Miller a affirmé qu’il n’y avait « jamais eu de conversation personnelle » avec Hathaway. Getty Images

Il a raconté comment sa fille était une remplaçante pour le même film. Getty Images

Miller a déclaré qu’on leur avait dit de « vider la pièce » et que « tout d’un coup, il y a eu une panique instantanée ».

« J’ai fait beaucoup de talk-shows dans la salle verte avec beaucoup d’acteurs et je n’ai jamais eu cette expérience », a noté Miller.

Miller était apparemment sur le point de sortir lorsqu’il s’est rendu compte qu’il avait oublié son pardessus dans la pièce et s’est retourné pour le récupérer.

Miller a également rappelé une prétendue mauvaise altercation avec Jennifer Lopez.

« Je suis retourné dans la pièce chercher mon pardessus qui pendait sur une chaise et quand je me suis retourné, Jennifer est entrée dans la pièce », a déclaré Miller sur le podcast du chanteur.

« Alors je suis retourné dans la pièce chercher mon pardessus qui pendait au-dessus d’une chaise et quand je me suis retourné, Jennifer est entrée dans la pièce », a-t-il affirmé.

Miller a déclaré qu’il avait gentiment salué la pop star et mentionné qu’ils avaient travaillé ensemble sur son film de 2005, « Monster in Law ».

« Jennifer m’a juste regardé, m’a juste lancé un regard vide, puis a détourné le regard vers ses gardes du corps comme si [to say] On vous a dit de récupérer ces déchets et de vider la pièce. Pourquoi cette pièce n’est-elle pas libérée ? il a allégué.

Miller a déclaré que Lopez lui avait lancé un « regard vide » lorsqu’il l’avait saluée, puis avait regardé ses gardes du corps. WWD via Getty Images

L'expert capillaire a également partagé son expérience de travail avec Blake Lively.

Miller a déclaré qu’il avait été surpris par l’incapacité de J.Lo à converser avec lui alors qu’il avait travaillé ensemble dans le passé.

Le connaisseur de coiffure s’est également répandu sur son interaction prétendument négative avec Blake Lively.

Miller a partagé que lorsqu’il était coiffeur de Lively pour son film de 2011, « Hick », elle l’avait invité, ainsi que d’autres membres de l’équipe, à déjeuner. Cependant, à son arrivée, le déjeuner n’aurait pas été servi et il aurait eu une rencontre désagréable avec Lively.

« Je ne l’ai vue parler à personne », a déclaré Miller à propos de Lively, vue ici en février. Getty Images

Miller a affirmé que sa famille avait peur de l’ancienne de « Gossip Girl », vue ici en juin. Getty Images pour Sony Pictures

« Est-il possible qu’elle se sente juste, je ne sais pas, anxieuse ? » » a demandé l’animateur du podcast. « Avez-vous été témoin peut-être d’une certaine anxiété généralisée dans le cadre d’un dîner où elle ne connaissait vraiment personne ? »

Miller a répondu: « C’est très gentil de votre part de lui accorder le bénéfice du doute, mais je ne l’ai vue parler à personne. »

Les représentants de Lopez et Lively n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Page Six.