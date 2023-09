Un coffre au trésor d’astéroïde atterrit sur Terre dimanche – et le Canada en obtiendra une part

Un vaisseau spatial qui a parcouru plus de 950 millions de kilomètres a déposé dimanche un colis de soins : des échantillons provenant d’un astéroïde situé à plus de 100 millions de kilomètres de la Terre.

OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) de la NASA a été lancé en 2016 à destination d’un astéroïde nommé Bennu. Sa mission principale : tendre le bras, « donner un high-five » à l’astéroïde puis aspirer une partie des débris, ce que l’on appelle le « touch and go ».

Il y est parvenu avec succès en 2020. Aujourd’hui, les échantillons rocheux – environ 250 grammes au total, le plus gros jamais rapporté sur Terre – sont en route pour être étudiés par des équipes scientifiques, notamment celles du Canada.

C’est grâce à notre apport de l’Altimètre Laser OSIRIS-REx (OLA)un instrument qui a cartographié l’astéroïde en 3D afin de trouver un bon endroit pour la collecte d’échantillons.

L’OLA, la contribution du Canada à la mission OSIRIS-REx de la NASA, est visible ici. Il se compose de deux parties : un boîtier électronique, à gauche, et la tête du capteur, à droite, abritant deux lasers qui ont émis environ trois milliards d’impulsions laser courtes, ainsi qu’un récepteur. (NASA/Centre de vol spatial Goddard/Debora McCallum)

« C’est difficile à exprimer avec des mots », a déclaré Tim Haltigin, scientifique principal des missions planétaires à l’Agence spatiale canadienne (ASC) plus tôt cette semaine. « Le 24 septembre 2023 a toujours été cette date hypothétique dans le futur… Donc, penser que nous ne sommes qu’à quelques jours est incroyable. »

Haltigin n’est que l’un des nombreux scientifiques et ingénieurs canadiens qui ont travaillé sur l’OLA, et il attend avec impatience son retour.

« C’est presque comme envoyer un de vos enfants à l’université : vous avez fait tout ce que vous pouviez, vous avez travaillé aussi dur que possible pendant de nombreuses années, vous avez déployé beaucoup d’amour et d’efforts », a-t-il déclaré.

« Et vous l’envoyez simplement en route, en espérant que vous avez fait de votre mieux et qu’il fera de son mieux. Et dans ce cas, nous avons eu une mission incroyable. »

Aujourd’hui, cet étudiant rentre chez lui, non pas avec du linge sale, mais avec des décombres vieux de 4,5 milliards d’années qui pourraient nous en dire plus sur la naissance de notre système solaire.

Rentrer à la maison

Dimanche, le vaisseau spatial lâchera sa capsule d’échantillons à environ quatre heures, soit 100 000 kilomètres, de la planète. La capsule voyagera dans l’atmosphère à environ 44 500 km/h avant d’atterrir dans le désert de l’Utah vers 10 h 55 HAE.

De là, il sera transporté par hélicoptère vers un laboratoire propre et transporté le lendemain jusqu’à son domicile au Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas. La NASA prévoit de révéler l’échantillon le 11 octobre.

Mais ce ne sera pas la fin du vaisseau spatial : sa mission a été prolongée et renommée OSIRIS-APEX (OSIRIS-APophis EXplorer). Il survolera un autre astéroïde nommé Apophis, un corps rocheux de 370 mètres qui s’approchera à moins de 32 000 kilomètres de la Terre en 2029.

Une fois de plus, l’OLA cartographiera l’astéroïde, tandis que d’autres données seront collectées pour voir comment il change à mesure qu’il se rapproche du soleil.

Obtenir les échantillons a pris sept ans. OSIRIS-REx a décollé de Cap Canaveral le 8 septembre 2016, est arrivé à Bennu en 2018, a collecté son échantillon en 2020 et a commencé son retour chez lui en 2021.

Comme pour la plupart des missions spatiales, il y a eu quelques surprises. Tout d’abord, il y a eu le premier aperçu de cet astéroïde en forme de noix, qui semblait beaucoup plus rocheux que prévu.

Ensuite, il y a eu le prélèvement d’échantillons lui-même.

« Le plan initial était qu’il y avait un bras d’environ 10 pieds qui s’étendait depuis l’extrémité du vaisseau spatial. Et à la fin se trouvait un dispositif d’échantillonnage qui ressemble en quelque sorte au filtre à air de votre voiture. Et il était censé en quelque sorte Descendez lentement et donnez un petit high-five à la surface de l’astéroïde », a déclaré Haltigin.

Ensuite, il pompait de l’azote gazeux, récupérait ce qui avait explosé de la surface et se retirait. Mais ce n’est pas exactement ce qui s’est passé.

« Ce qui s’est finalement produit, c’est que nous lui avons donné un high-five, mais nous avons ensuite continué », a déclaré Haltigin. « L’astéroïde était si faiblement maintenu que nous sommes descendus dans le sous-sol bien plus que prévu. »

Cette série de 16 images montre l’événement de collecte d’échantillons Touch-and-Go (TAG) d’OSIRIS-REX en 2020. (NASA/Goddard/Université de l’Arizona)

En conséquence, en raison de la quantité collectée, on a brièvement craint qu’une grande partie des échantillons coinçaient le bord du couvercle . Cependant, la capsule a finalement réussi à se sceller, contenant sa précieuse cargaison.

Les scientifiques canadiens attendent patiemment

Seulement 25 pour cent de l’échantillon de 250 grammes seront disponibles pour étude, dont quatre pour cent seront destinés à l’Agence spatiale canadienne. Un montant supplémentaire de 0,5 pour cent sera versé à l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) dans le cadre de la collaboration entre la NASA et la JAXA du Japon. Mission Hayabusa2 qui a livré des échantillons de l’astéroïde Ryugu sur Terre en 2020.

Même si quatre pour cent de 250 grammes ne semblent pas beaucoup, Caroline-Emmanuelle Morisset, scientifique au programme de développement de l’exploration spatiale à l’ASC, affirme que c’est suffisant.

« Avec des milligrammes d’échantillon, nous pouvons faire beaucoup de science », a-t-elle déclaré lors d’un briefing technique la semaine dernière. « Un bon exemple est la mission Hayabusa2 de la JAXA qui a rapporté au total cinq grammes. Et vous savez, il reste encore des décennies à venir pour obtenir des résultats sur Hayabusa2. Donc [the CSA’s allotment is] un échantillon de grande taille.

Cette séquence d’images montre OSIRIS-REx complétant la dernière étape du processus de stockage des échantillons : fermer sa capsule de retour d’échantillon. (NASA/Goddard/Université de l’Arizona/Lockheed Martin)

Il faudra un certain temps pour que les échantillons arrivent au Canada, car il n’existe pas encore de laboratoire propre pour les héberger. Il n’y a aucune inquiétude quant à la contamination de la Terre par quelque chose provenant de l’espace, mais plutôt par quelque chose provenant de la Terre contaminant un échantillon vieux de 4,5 milliards d’années.

« Nous travaillons au développement des installations de réception des échantillons au CSA », a déclaré Morisset. « Et il y a eu un appel d’offres [request for proposal] c’était sorti au printemps pour la construction de la salle. C’est là où nous en sommes actuellement… Il est entendu depuis le début que l’échantillon résidera à la NASA pendant un certain temps avant d’être transféré au Canada.

Pour Haltigin, c’est une opportunité passionnante après plus d’une décennie d’attente, même si cela prend un peu plus de temps.

« C’est la première fois que le Canada participe à une mission de retour d’échantillons. Cela fait de nous seulement le cinquième pays au monde à héberger des matériaux renvoyés de l’espace », a-t-il déclaré. « C’est donc vraiment incroyable pour le Canada que nous puissions mettre ces échantillons à la disposition de générations et de générations de scientifiques et de scientifiques canadiens. »