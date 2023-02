jel’heure précédant les funérailles du cardinal George Pell, sur les dalles sombres du parvis de la cathédrale Sainte-Marie, les fidèles se sont agenouillés, chapelets à la main, et ont entonné : « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous …”

De l’autre côté de la route, au-dessus de la tête des policiers, retentissaient les chants des manifestants : « Allez au diable, George Pell ».

En célébration ou en condamnation, George Pell pouvait toujours attirer la foule.

Aucun prêtre de l’histoire australienne n’a jamais grimpé aussi haut dans la hiérarchie catholique que Pell. Rares sont ceux qui ont suscité autant d’opprobre. Il était 56 ans prêtre ordonné, 18 ans archevêque à Melbourne et Sydney. Il a été cardinal pendant 20 ans et prisonnier pendant un.

Pell est décédé le mois dernier, à l’âge de 81 ans, à Rome.

À Sydney jeudi, ils sont venus – certains pour le louer, d’autres pour l’enterrer dans l’opprobre. Certains le comparent à Richard Cœur de Lion, d’autres plaident pour la canonisation. D’autres l’ont encore condamné pour son intransigeance face aux abus sexuels généralisés sur les enfants au sein de l’église et aux échecs de ses églises à protéger ses plus vulnérables.

Au cours de sa vie dans l’église, il est devenu la figure de proue du catholicisme conservateur en Australie, un lanceur dans ses guerres culturelles, inébranlable dans sa défense de l’église et ses opinions inébranlables sur l’homosexualité, les droits reproductifs et le changement climatique.

De même, Pell en était venu à représenter les échecs flagrants et répétés de l’église pour protéger les enfants contre les abus, et ses efforts constants pour donner la priorité à la réputation de l’institution et à ses atouts par rapport à la sécurité des enfants.

Certains de ces échecs n’étaient pas seulement institutionnels, mais personnels. La commission royale sur les abus sexuels sur enfants a découvert que Pell, en tant qu’évêque auxiliaire de Ballarat, savait que des enfants étaient maltraités par des prêtres dans son diocèse, mais ne les protégeait pas.

Séparément, en 2018, Pell a été reconnu coupable d’abus sexuels sur des enfants et a passé 404 jours en prison, avant que sa condamnation ne soit annulée à l’unanimité par la Haute Cour et qu’il soit libéré.

La veille des funérailles de Pell, la clôture en fer forgé autour de la cathédrale était ornée de milliers de rubans aux couleurs vives, un arc-en-ciel de souvenir et de soutien aux enfants victimes d’abus sexuels à l’église.

Au moment des funérailles pontificales solennelles de Pell, il en restait quelques centaines. Tard dans la nuit de mercredi, un groupe non identifié est descendu sur l’église et a coupé les rubans de la clôture.

L’ancien Premier ministre Tony Abbott regarde les manifestants alors que le cercueil du cardinal George Pell est transporté depuis la cathédrale St Mary. Photographie : Dean Lewins/AAP

Un jeudi d’été humide, des milliers de personnes sont venues à la cathédrale de Sydney – pour le pleurer et lui faire des reproches.

Du côté ouest de College Street, des manifestants ont brandi des banderoles déclarant «Pell, Burn in Hell» et marquant son «lieu de repos infernal» sous terre.

À l’intérieur, le service politiquement chargé était remarquable pour qui il attirait et n’attirait pas. Ni le premier ministre d’Australie, ni le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud – tous deux d’origine catholique, ce dernier pratiquant – n’ont choisi de venir.

L’ancien premier ministre Tony Abbott, jésuite et compagnon de voyage politique de Pell, est venu. Il a dit à la congrégation que Pell était “le plus grand catholique que l’Australie ait produit et l’un des plus grands fils d’Australie”, mais qu’un homme “a fait un bouc émissaire pour l’église elle-même”.

Il a dit que la poursuite de Pell était une « crucifixion des temps modernes », et a noté la réalité inéluctable de la manifestation à l’extérieur, en plaisantant – ou peut-être sérieusement ? – commencer une campagne pour la canonisation de Pell.

“Quand j’ai entendu le chant ‘Le cardinal Pell devrait aller en enfer’, j’ai pensé ‘a-ha, au moins ils croient maintenant en l’au-delà’. Peut-être est-ce le premier miracle de Saint George Pell ?

Mais la tension de la dualité de la réputation publique de Pell était incontournable, même à l’intérieur des vastes arches de la cathédrale gothique revivaliste.

À l’occasion, dans les moments calmes, alors que les derniers accords du puissant orgue se taisaient, le monde extérieur se précipitait : bruyant, sans vergogne, furieux, le son des protestations, les chants de la « honte ».

L’archevêque de Sydney, Anthony Fisher, en détaillant la longue carrière de Pell dans l’église, a été pointé du doigt, notant les “404 jours passés en prison pour un crime qu’il n’a pas commis”, malgré une “campagne médiatique, policière et politique pour le punir”. coupable ou non ».

Fisher a comparé Pell à Richard Cœur de Lion, en tenue et en valeur.

“Mesurant six pieds cinq pouces, frappant et athlétique, Richard dominait chaque pièce dans laquelle il entrait. C’était un prince loin d’être parfait : les calomnies de ses ennemis étaient sans fondement et son emprisonnement injustifié, et l’histoire se souvient de lui sous le nom de Richard Cœur de Lion, le Cœur de Lion, à cause de son courage.

Fisher a admis que Pell était une figure dichotomique, considérée par certains comme “exigeante, pugiliste, polarisante, et d’autres comme fidèle, hospitalière et pleine d’esprit”.

Mais le cardinal était, a déclaré Fisher, “un géant d’un homme, avec une grande vision pour l’église en Australie”.

“Il avait aussi un grand cœur, assez fort pour se battre pour la foi et endurer la persécution, mais assez doux pour prendre soin des prêtres, des jeunes, des sans-abri, des prisonniers et des chrétiens imparfaits.”

L’homélie de Fisher n’a pas mentionné une seule fois les victimes d’abus sexuels sur des enfants, ni les réponses de Pell à cela. Au lieu de cela, il s’est concentré sur les travaux vastes et énergiques du cardinal au nom de l’institution qu’il servait.

Les manifestants défilent pour soutenir les survivants d’abus sexuels du clergé et la communauté LGBTQI+ lors de la messe pontificale de requiem pour le cardinal George Pell. Photographie : Bianca de Marchi/AAP

Pell était, conclut Fisher, un homme qui « a servi son église : sans vergogne, avec véhémence, courageusement, jusqu’au bout ».

De l’autre côté, à Hyde Park, le groupe volubile et tenace de manifestants a condamné Pell pour la même chose.

“C’était un homme du mauvais côté de l’histoire”, a déclaré le chef de la manifestation Eddie Stephenson.

Pour protéger une institution pourrie, Pell “voulait piétiner les droits des femmes”, a-t-elle soutenu, avait nié la science du changement climatique et n’avait pas réussi à protéger les enfants dont les membres de son église étaient la proie.

“Nous rejetons Pell et tout ce qu’il représentait.”

À la fin de la messe de trois heures, 275 prêtres et 75 séminaristes ont conduit le cortège sur le terrain contesté de College Street. C’était la ligne de démarcation. Un schisme agité de barricades métalliques, de cordons de police et de visions du monde.

Le clergé, gardé par une ligne de policiers, se tenait silencieusement sur le tarmac de cuisson. Les manifestants ont barré “honte à vous”.

Le concours sur George Pell, sa réputation et son héritage, ne s’est pas terminé avec sa mort.