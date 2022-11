Un codeur de Chicago condamné à 7 ans et demi pour terrorisme

CHICAGO (AP) – Un ancien étudiant de Chicago a été condamné à 7 ans et demi de prison fédérale pour avoir tenté d’aider le groupe État islamique.

Thomas Osadzinski, 23 ans, a conçu, utilisé et enseigné un programme informatique pour diffuser de la propagande violente en ligne, selon le ministère américain de la Justice. Il a été reconnu coupable l’année dernière d’avoir tenté de fournir un soutien matériel et des ressources à une organisation terroriste étrangère.

La peine prononcée jeudi était inférieure aux 15 ans réclamés par les procureurs.

L’ancien étudiant en informatique de DePaul est en détention depuis son arrestation à Chicago en 2019 lors d’une piqûre du FBI.

Les avocats de la défense ont dépeint Osadzinski, qui est né et a grandi dans la banlieue de Chicago Northbrook, comme un étudiant naïf qui « a été aspiré » par des idéologies radicales, a rapporté le Chicago Tribune.

Avant d’être condamné, Osadzinski s’est excusé auprès de ses parents dans la salle d’audience et a dit au juge : « Je rejette complètement l’EI ».

Le juge de district américain Robert Gettleman, qui a ordonné que la peine de prison soit suivie de 10 ans de libération sous surveillance judiciaire, a déclaré qu’il y avait un large fossé entre le manque de jugement et la conduite d’Osadzinski, qui comprenait la promesse de fidélité à un “groupe hideux” tel que l’Islam État et «promouvoir et encourager» son message violent dans le monde entier.

“Je pense que vous comprenez maintenant à quel point c’est grave”, a déclaré Gettleman à Osadzinski. « Vous avez montré des remords. Est-ce authentique ? Je l’espère.”

Le FBI a déclaré dans une plainte pénale qu’Osadzinski s’était vanté d’utiliser une arme à feu et des explosifs pour échapper aux autorités si nécessaire.

