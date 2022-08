Un cochon attrapé, trois autres restent en liberté à Wayne – Shaw Local

L’un des quatre cochons qui étaient en liberté dans la région de Wayne depuis plus de deux semaines a été attrapé.

“Un adolescent de la région qui est allé les chercher dans les bois s’est suffisamment rapproché d’eux pour attraper la mère”, a déclaré Kelly Owens, fondatrice / présidente de Hands & Hooves Riding, Rescue & Rehabilitation, basée à Wayne, qui aide dans les efforts pour capturer les cochons. «Et nous pensons qu’il a pu le faire parce qu’elle avait une jambe blessée. Elle n’allait pas très vite.

Hands & Hooves est situé sur Army Trail Road, à proximité de l’endroit où les cochons ont été vus. Le cochon, qui a été attrapé dimanche après-midi, est en voie de guérison et l’organisation à but non lucratif Chicagoland Pig Rescue s’occupe d’elle.

“Elle va très bien”, a déclaré Owens mercredi.

Les trois autres cochons restent en liberté. Owens a déclaré qu’ils élaboraient un nouveau plan pour les attraper.

L’un des quatre cochons en liberté dans la région de Wayne depuis plus de deux semaines a été attrapé. Les trois autres cochons restent en liberté. (Photo fournie par Bonnie Dauer)

“Leur modèle a changé après que nous ayons eu maman”, a déclaré Owens. «Nous les avions suivis et nous pensions que nous avions notre piège au bon endroit. Mais ils se sont en quelque sorte tous séparés et se sont finalement retrouvés ensemble à partir d’aujourd’hui. Nous en sommes donc ravis. Leur schéma était assez erratique ces derniers jours. Nous élaborons donc un plan pour déplacer le piège à un autre endroit.

Owens a déclaré qu’ils pourraient peut-être attraper les cochons alors qu’ils entrent dans une grange de la région.

“Si nous pouvons les attirer dans l’une de ces granges et y installer des caméras de suivi afin que nous soyons alertés de leur présence, j’espère que quelqu’un pourra fermer la porte et que nous pourrons avoir de la chance et les avoir”, a déclaré Owens. “Nous essayons juste d’être patients ici.”