Un cobra mord un garçon du Chhattisgarh de 8 ans, un garçon le mord en retour, un serpent meurt

Lors d’un événement inhabituel, un enfant de huit ans a mordu un cobra venimeux, entraînant finalement la mort du reptile. L’incident s’est produit dans un village isolé du district de Jashpur, à savoir Pandarpadh, à environ 350 km au nord-est de Raipur dans le Chhattisgarh. Selon un rapport du New India Express, le garçon identifié comme étant Deepak a mordu le serpent après que le reptile se soit enroulé dans sa main. C’était lundi alors que Deepak jouait dans le jardin de sa maison lorsqu’il a été attaqué par le serpent.

Après s’être rétabli, l’enfant de huit ans a partagé le récit réel de l’incident en déclarant que le cobra venimeux l’avait mordu en premier et s’était enroulé dans l’une de ses mains. Le garçon a révélé avoir ressenti une grande douleur après l’attaque du cobra venimeux. Lorsque Deepak a essayé de secouer le reptile de sa main, ce dernier n’a apparemment pas bougé. C’est quand le gamin a mordu le reptile deux fois. Selon le garçon, tout s’est passé en un éclair. Il a dit : « Le serpent s’est enroulé autour de ma main et m’a mordu. J’étais dans une grande douleur. Comme le reptile n’a pas bougé quand j’ai essayé de le secouer, je l’ai mordu fort deux fois. Tout s’est passé en un éclair. »

Après l’attaque, la famille du garçon a immédiatement transporté Deepak à l’hôpital. Les médecins n’ont pas tardé à administrer du venin anti-serpent au garçon. Il aurait été gardé en observation pendant une journée avant de sortir de l’établissement médical. “Il a été rapidement administré du venin anti-serpent et gardé sous observation pendant toute la journée et libéré”, a déclaré le médecin du bloc, le Dr Jems Minj.

Selon les rapports, Deepak n’a montré aucun symptôme de morsure de serpent et son rétablissement a été rapide. Comme l’a différencié l’expert en serpents Qaiser Hussian, l’enfant de huit ans a subi une morsure sèche qui se produit lorsqu’un serpent venimeux mord mais qu’aucun venin n’est libéré. Dans une telle situation, une personne ne ressent que des symptômes locaux autour de la zone de la morsure. “Deepak n’a montré aucun symptôme et a récupéré rapidement grâce à la morsure sèche lorsque le serpent venimeux a frappé, mais aucun venin n’est libéré. Ces morsures de serpent sont douloureuses et peuvent ne présenter que des symptômes locaux autour de la zone de la morsure », a expliqué l’expert en serpents.

