Un cobra de douze pieds de long sauvé d’une camionnette en Thaïlande

Imaginez que vous vous préparez à partir après une longue journée de travail mais que vous repérez un serpent qui se repose dans votre voiture. Déjà peur ? Cet homme de Surat Thani en Thaïlande avait non seulement un cobra de 12 pieds posé à l’arrière de sa camionnette, mais il est également rentré chez lui sans même remarquer le serpent. Une vidéo de l’opération de sauvetage du serpent fait maintenant des vagues sur les réseaux sociaux. Le clip posté sur Instagram montre un groupe de professionnels sauvant le serpent de la camionnette.

“J’étais soulagé qu’il n’ait pas été blessé et qu’il n’ait mordu personne à la maison”, avait déclaré le propriétaire de la camionnette à Newsflare.com.

La vidéo du sauvetage a recueilli plus de 2,5 lakh de vues ainsi qu’un flot de commentaires d’utilisateurs d’Instagram. « Sacré fume ! Je ne savais pas qu’ils étaient si gros », a écrit un utilisateur exprimant son étonnement face à la taille du cobra dans la vidéo tandis qu’un autre était intrigué de connaître le régime alimentaire du serpent. “12 pieds et en bonne santé ! Qu’est-ce que cette chose a mangé », a-t-il écrit.

« Je n’irai jamais en Thaïlande. Non », lire un commentaire

Lors d’un autre incident similaire survenu l’année dernière, un python de 2 mètres de long a été sauvé du réservoir de carburant de la camionnette d’un fermier thaïlandais. Le fermier aurait garé sa voiture et serait allé arroser ses champs de canne à sucre et à son retour, il a trouvé un python près du moteur de sa voiture.

Il ferma la porte de son camion et ouvrit le capot en s’attendant à ce que le serpent s’éloigne, mais au lieu de cela, le python alla plus loin à l’intérieur et disparut rapidement. L’agriculteur a alors appelé au secours, dont une vidéo est disponible sur YouTube.

La vidéo montre deux policiers sur place surveillant la situation pendant que l’équipe de secours effectuait son travail, remarquant la tête du serpent à l’intérieur du réservoir de carburant. Il leur a fallu au moins une heure pour sauver en toute sécurité le python de la voiture.

