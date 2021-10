Un cobra à lunettes sauvé dans une vidéo de style documentaire à Thane du Maharashtra

Un cobra à lunettes a été sauvé d’un jardin d’entreprise dans le district de Thane, dans le Maharashtra. Le serpent venimeux de trois pieds et demi de long a été capturé dans la localité de Vartak Nagar dans le district. L’opération de sauvetage a été filmée à la caméra, et l’amoureux des serpents Parag Shinde pouvait facilement être vu en train de conduire le cobra à lunettes dans un récipient en plastique. Le serpent, selon le rapport du Times of India, a ensuite été relâché dans la nature.

Shinde a déclaré que les serpents sortaient de leur habitat en raison des précipitations continues dans la région. De multiples incidents de serpents trouvés dans des zones résidentielles ont été signalés à travers le pays dans un passé récent en raison de la mousson. Shinde, qui a de l’expérience dans la capture de serpents, a été vu en train d’informer sur les choses à faire et à ne pas faire tout en rencontrant le serpent dans une vidéo de style documentaire.

Dans la vidéo, alors que le cobra à lunettes tentait de bondir sur Shinde, il a déclaré en marathi qu’une distance appropriée devait être maintenue par rapport au serpent tout en essayant de l’attraper. Shinde, au bout d’un moment, place le récipient en plastique sur la tête du serpent, puis laisse lentement le reptile y glisser complètement.

Dans un nouveau cas similaire à Thane, un gigantesque python de neuf pieds de long a été sauvé d’un bungalow à Thane plus tôt cette semaine, a rapporté le Times of India. Le reptile, pesant environ 12 kg, a été sauvé par les amoureux des serpents Atul Ubale et Amey Malegoankar. Atul et Amey ont été vus portant délicatement le python de ses deux extrémités. Ils ont ensuite relâché le serpent de neuf pieds de long dans la nature.

Les rencontres avec les serpents ont été observées en raison des averses incessantes à Thane. Le département météorologique indien (IMD) a émis plus tôt cette semaine une alerte rouge à Thane avec des prévisions de fortes précipitations. Plusieurs endroits à Mumbai et autour de la ville ont été frappés par de fortes averses en raison de la tempête cyclonique Gulab. Thane devrait recevoir plus de pluies dans les prochains jours.

