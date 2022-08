Un club va renommer un stand qui comporte accidentellement le nom d’un tueur en série

Le président de Southend United, Ron Martin, a confirmé que le nom du stand serait changé. Adam Davy/PA Images

Un club de football en Angleterre a déclaré qu’il allait changer le nom de son “Gilbert and Rose West Stand” après être devenu viral sur les réseaux sociaux pour son association avec l’un des tueurs en série les plus notoires de Grande-Bretagne.

Southend United, un club hors Ligue qui joue dans le cinquième niveau anglais, a conclu un accord de parrainage avec les agents immobiliers Gilbert et Rose. Dans le cadre du parrainage, la tribune ouest du club à Roots Hall a été nommée tribune Gilbert et Rose West.

Rose West, avec son mari Fred, a assassiné un nombre inconnu de personnes dans leur maison de Gloucester sur une période de 20 ans dans les années 1960. Rose est détenue dans une prison du West Yorkshire, après avoir été condamnée en 1995 pour 10 meurtres. Fred est mort par suicide en prison la même année en attendant son procès.

Southend United a refusé de répondre lorsqu’on lui a demandé un commentaire d’ESPN, mais Ron Martin, le président du club, plus tard dit à la station de radio talkSPORT: “Ce n’est pas la chose la plus recommandable, c’est dommage. Je soupçonne que les Gilbert et Rose sont ravis de la presse qu’ils reçoivent mais ce n’est pas bon pour le club.”

“Je soupçonne que les gens de notre service commercial n’étaient pas nés au moment de cette tragédie et je suppose que c’est pourquoi cela s’est produit.

“Pour être juste, cela aurait dû être repris par la haute direction, ce n’était pas le cas, et cela a attiré mon attention avant-hier soir et nous changeons le nom du stand en” The West Stand sponsorisé par Gilbert And Rose.’ J’en ai parlé à Tom Lawrence, le PDG, et nous allons certainement changer cela.”

Le président Martin, cependant, a ajouté qu’il n’était pas prévu d’apporter des modifications similaires aux 3 000 abonnements du club qui ont été émis avec l’erreur, ajoutant qu’il s’agissait “probablement d’une dépense inutile”.

Il a déclaré: “C’est malheureux et vraiment décevant, mais ces choses arrivent. Mes excuses vont à tout le monde et nous allons le faire changer. Je suis gêné et je pense que c’est vraiment décevant.”

ESPN a approché Gilbert et Rose et la Ligue nationale pour commentaires.