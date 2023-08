Un club saoudien soumet une offre massive pour un jeune buteur de 30 buts

L’équipe saoudienne de la Pro League, Al Hilal, est prête à dépenser beaucoup d’argent pour signer l’attaquant de Naples Victor Osimhen. Le Nigérian a connu une campagne en petits groupes lors de la campagne victorieuse du Napoli lors de la saison 2022/23. Il a marqué 26 buts en championnat pour capturer le Capocannonière pour la plupart des buts dans la ligue en une saison. Il est devenu le quatrième joueur de Naples à remporter le prix. De plus, il est le premier Africain à marquer le plus de buts en une saison dans l’histoire de la Serie A.

Ce succès avec Napoli la saison dernière a suscité l’intérêt de plusieurs des plus grands clubs européens. Par exemple, Manchester United, le PSG, Chelsea et d’autres clubs. Pourtant, chaque fois que ces rumeurs de transfert se sont intensifiées, Osimhen a déclaré à plusieurs reprises qu’il était heureux au stade Diego Armando Maradona.

Cependant, Victor Osimhen peut également être satisfait de la richesse que le club saoudien de Pro League Al Hilal peut fournir. Selon Sports du ciel, le club saoudien a offert à Napoli 154 millions de dollars pour signer Victor Osimhen. Al Hilal a précédemment recherché Lionel Messi et Kylian Mbappe. Même si le PSG a accepté l’offre de 330 millions de dollars, Mbappe a refusé l’offre. Bien sûr, Messi a opté pour l’Inter Miami, où il a déjà fait ses débuts en Coupe des Ligues.

Les 154 millions de dollars de Victor Osimhen sont, ironiquement, une option plus abordable que ces deux-là. Pourtant, Napoli veut plus que cela, selon des informations. Le prix minimum du club est de 165 millions de dollars pour l’attaquant nigérian. Les négociations contractuelles entre Osimhen et Napoli sont cependant au point mort. Cela donne à Al Hilal une chance de se précipiter et à Osimhen de se rendre en Arabie saoudite.

Victor Osimhen rejoindrait d’autres stars en Arabie Saoudite

La liste des joueurs qui feront le saut vers l’Arabie saoudite cet été est longue. Certains des noms incluent Karim Benzema, N’golo Kante, Roberto Firmino, Sadio Mane et Riyad Mahrez. Al Hilal a acquis des personnalités comme Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly et Malcom. Pourtant, compte tenu des offres de contrat pour Mbappe et Messi, l’argent ne manque pas pour le club.

Si Osimhen est vraiment une cible, le propriétaire franc de Napoli, Aurelio de Laurentiis, a déclaré qu’il écouterait les meilleures offres.

« Nous avons un accord de base sur une prolongation de deux ans, mais [we are] disposés à considérer une offre que nous ne pouvions pas refuser.

À partir de maintenant, lui et Napoli refuseraient l’offre de 154 millions de dollars. Cependant, si Al Hilal peut résumer cela, Victor Osimhen pourrait être la prochaine grande star à rejoindre la Saudi Pro League.

PHOTO : IMAGO & Fotoagenzia