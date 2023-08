Un club saoudien ravive son intérêt pour Salah de Liverpool

La star de Liverpool, Mohamed Salah, est une fois de plus la cible de l’équipe saoudienne de Pro League, Al Ittihad. David Ornstein de L’Athlétisme rapporte que le club du Moyen-Orient ravive son intérêt pour la star de 31 ans. Al Ittihad avait eu des liens avec l’Égyptien au début du mois. Cependant, Liverpool insiste actuellement sur le fait qu’il n’a aucun intérêt à vendre Salah. Le club du Merseyside a déjà cédé Fabinho à Al Ittihad plus tôt cet été.

L’agent de Salah affirme qu’il est heureux à Liverpool au milieu des liens avec l’Arabie Saoudite

L’agent de Salah, Ramy Abbas, avait également précédemment rejeté un éventuel transfert vers l’Arabie saoudite. Salah a signé une prolongation de contrat de trois ans avec Liverpool l’été dernier. Cet accord a fait de l’attaquant le joueur le mieux payé de l’histoire de l’équipe. L’Égyptien gagne désormais environ 441 000 $ chaque semaine pour jouer au club du Merseyside.

« Si nous avions envisagé de quitter le LFC cette année, nous n’aurions pas renouvelé le contrat l’été dernier. Mohamed reste attaché au LFC », a proclamé Abbas.

Star n’était pas contente du remplacement

Néanmoins, le regain d’intérêt d’Al Ittihad pour Salah survient après que l’ailier ait publiquement affiché son mécontentement à l’idée d’avoir été remplacé lors d’un match de Liverpool. Le patron des Reds, Jurgen Klopp, a éliminé Salah à la 77e minute lors de leur premier match de Premier League contre Chelsea. L’ailier a quitté le terrain en arrachant le ruban adhésif de son poignet et en secouant la tête. Le match était à égalité à 1-1 lorsque Salah est sorti. Klopp a fait appel au jeune milieu de terrain Harvey Elliott pour le vétéran Salah.

Après le match, Klopp a affirmé qu’il était d’accord avec la réaction de Salah. La star avait déjà marqué lors de six matches d’ouverture consécutifs en Premier League, un record pour la division, et cherchait à prolonger l’exploit. « Je peux comprendre parce que si Mo avait marqué, cela aurait été un nouveau record de buts marqués lors du match d’ouverture, mais je n’y ai pas pensé », a déclaré Klopp.

« Nous avions besoin de stabilité et de jambes fraîches. C’était super intense pour tout le monde. C’est tout ce que je peux en dire. Sa réaction était tout à fait correcte. Quand je remplace un joueur et qu’il me saute dans les bras à 1-1 et que c’est un attaquant qui pense qu’il va marquer, je serais vraiment surpris donc c’est tout à fait bien.

Liverpool fera ensuite face à un test difficile à Newcastle le dimanche 27 août. Les Reds accueilleront ensuite Aston Villa le week-end suivant avant d’entrer dans la trêve internationale.

PHOTO : IMAGO / Photo de propagande