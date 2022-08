Un club local accueillera un tournoi de tennis gratuit à Sycamore – Shaw Local

SYCOMORE – La Kishwaukee Tennis Association organisera son deuxième tournoi de tennis annuel le samedi 20 août.

Le tournoi consistera en des doubles «mixtes» de 9 h à 17 h à l’école secondaire Sycamore, 427 Spartan Trail à Sycamore. Un seul partenaire doit s’inscrire. Ceux qui aimeraient jouer en double, mais n’ont pas de partenaire, doivent s’inscrire et un partenaire leur sera attribué.

Un tournoi en simple a été ajouté à l’événement de cette année. Il aura lieu de 9 h à 17 h le dimanche 21 août. Tous les participants seront inscrits à un seul tournoi, peu importe leur âge ou leur sexe.

Les participants peuvent jouer en simple, en double ou les deux. Il n’y a aucun frais pour entrer. Les participants doivent arriver au plus tard à 8 h 45 avec une boîte de balles non ouvertes chaque jour où ils jouent et apporter beaucoup d’eau.

Selon le nombre d’inscriptions, ce sera un tournoi à la ronde suivi d’un tournoi de type bracket pour déterminer les champions.

Pour vous inscrire, contactez Samantha Hathaway à [email protected] ou 815-761-5870.

Le KTA est un club libre qui joue toute l’année. En été, les membres utilisent le court du stade de la Northern Illinois University et les courts du Sycamore High School. En hiver, ils se déplacent à l’intérieur du NIU Field House. Des frais de saison intérieure s’appliquent.